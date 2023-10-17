Чому це важливо

Поєднання цих матеріалів може дозволити гібридним електронним схемам одночасно реагувати на електричні та біологічні сигнали, відкриваючи нову еру датчиків здоров'я та нейронних процесорів.

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Створення нейронних інтерфейсів, які подолають розрив між живими організмами та неживими електронними пристроями, вже давно є метою вчених.

Наслідки цього досягнення є далекосяжними. У перспективі науковці зможуть створювати:

нейронні мережі,

мозкоподібні процесори,

сенсори для моніторингу біологічних процесів у людському тілі.

Хоча ці трансформаційні зміни можуть відбутися не одразу, вони являють собою неминучу зміну світу, яким ми його знаємо.

Як їх можна застосувати

Остаточна доля цих гібридних транзисторів на даному етапі залишається невизначеною, але вони демонструють багатообіцяючі властивості, які варто дослідити. Зокрема, ці гібридні транзистори на основі шовку можуть бути інтегровані в сучасні процеси виробництва мікросхем, пропонуючи практичну можливість для майбутніх застосувань.

Як це працює

В основі цієї інноваційної технології лежить ізоляційний матеріал на основі фіброїну – білка, що міститься в шовкових нитках і павутинні. Цей білок продемонстрував свою здатність регулювати іонну провідність у відповідь на електронні імпульси та біомаркери.

По суті, він функціонує подібно до комірки пам'яті ReRAM, де іони змінюють опір у робочому шарі. Таким чином, гібридний транзистор на основі шовку не лише охоплює сферу застосування резистивної пам'яті, але й поширюється на сферу біології.

В одній з практичних демонстрацій цієї технології дослідники створили датчик дихання, чутливий до вологості. Сфера людського здоров'я є родючим ґрунтом для численних перспективних починань, і "шовковий транзистор" має потенціал стати важливим гравцем на цій арені.

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Хоча повну міру впливу гібридних транзисторів на основі шовку на технології та здоров'я ще належить з'ясувати, перші кроки, зроблені вченими з Університету Тафтса, підкреслюють потенціал для трансформаційних і симбіотичних відносин між кремнієм і біотехнологіями. Цей розвиток може прокласти шлях до майбутнього, в якому електронні та біологічні системи безперешкодно взаємодіятимуть на благо людства.