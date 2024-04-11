Прорив ґрунтується на здатності нового матеріалу генерувати до двох електронів на кожен поглинений високоенергетичний фотон. Традиційно межа Шоклі-Квіссера обмежувала теоретичний EQE на рівні 100%, що робить це досягнення безпрецедентним.

А тим часом У Гарварді розробили "розумну рідину", поведінку якої можна запрограмувати

Провідний автор дослідження, професор фізики Чінеду Екума, наголосив на важливості цього досягнення:

Ця робота являє собою значний стрибок вперед у нашому розумінні і розробці рішень для сталої енергетики, висвітлюючи інноваційні підходи, які можуть переосмислити ефективність і доступність сонячної енергії в найближчому майбутньому.

Деталі розробки

Все почалася з комп'ютерного моделювання для визначення оптимальної комбінації матеріалів. Згодом було створено прототип, який підтвердив надзвичайні властивості матеріалу.

Під час випробувань матеріал продемонстрував середнє фотоелектричне поглинання 80% і безпрецедентний показник EQE 190% при використанні в ролі активного шару в кремнієвих фотоелектричних елементах.

Трохи науки

Своєю надзвичайною ефективністю матеріал завдячує унікальним "проміжним зонам" – специфічним енергетичним рівням в його електронній структурі, що ідеально підходять для перетворення сонячної енергії. Ці стани ефективно поглинають сонячне світло і виробляють носії заряду, особливо в інфрачервоній і видимій областях електромагнітного спектру.

Важливу роль відіграє використання "ван-дер-ваальсових проміжків" – атомарно малих проміжків між шаруватими двовимірними матеріалами – у цьому матеріалі. Стратегічно розмістивши атоми нуль-валентної міді між селенідом германію (GeSe) і сульфідом олова (SnS), вчені досягли цієї безпрецедентної ефективності.

Чому це дуже корисна розробка

Хоча комерціалізація залишається майбутньою перспективою, потенціал матеріалу для підвищення ефективності сонячних енергетичних систем є беззаперечним. Його здатність вловлювати енергію фотонів, що втрачається традиційними сонячними елементами внаслідок відбиття та генерації тепла, є значним крок на шляху до задоволення глобальних енергетичних потреб за допомогою сталих рішень.

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По суті, розробка цього високоефективного матеріалу для сонячних елементів відкриває багатообіцяючі перспективи для розвитку технологій сонячної енергетики та забезпечення її потреб.