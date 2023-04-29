Згідно з результатами, представленими на засіданні Європейського союзу геонаук, спостереження, отримані під час прольоту 10 березня, вказують на те, що Деймос складається з тих самих матеріалів, що й сам Марс. Це свідчить про те, що супутник утворився одночасно з Марсом, а не є захопленим астероїдом, як припускали деякі теорії.

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Деймос

Ці спостереження відкрили небачену раніше перспективу Марса і Деймоса.

Марс був на задньому плані. Це було просто приголомшливо, чесно кажучи,

– розповіла керівниця місії Хесса Аль-Матруші з Космічного центру ім. Мохаммеда бін Рашида в Дубаї в інтерв'ю сайту Nature.com.



Деймос, один із марсіанських супутників / Фото Emirates Mars Mission

Людство досліджує Марс протягом десятиліть, але наші зонди здебільшого трималися близько до поверхні самої Червоної планети. Деймос завжди повернутий до планети однією стороною, тому зонди поблизу Марса теж бачили лише один бік маленького місяця. Однак тепер на озброєнні вчених з'явився "Хоуп".

Також відомий як Emirates Mars Mission (EMM), Hope стартував у середині 2020 року і прибув на Марс на початку 2021 року. EMM є першим міжпланетним космічним апаратом арабської країни, і його основним завданням було дослідити зміни в марсіанській атмосфері. Після того, як зонд завершив свою основну місію, команда EMM вирішила використати залишки пального, щоб вивести апарат на вищу орбіту над Деймосом, що дозволило вченим уперше детально сфотографувати дальній бік марсіанського місяця.

Зображення, отримані під час першого прольоту "Хоуп" повз Деймос, показали крихітний об'єкт у різних діапазонах хвиль – від ультрафіолетових до інфрачервоних. Ширина супутника становить лише 12,4 кілометра. Це близько половини довжини Мангеттена, штат Нью-Йорк. Деймос виявився відносно схожим на різних довжинах хвиль, що вказує на те, що він складається з марсоподібного матеріалу, а не зі звичайної багатої на вуглець речовини астероїдів.

Якби там був вуглець або органіка, ми б побачили піки на певних довжинах хвиль,

– каже Аль-Матруші.

Вчені часто вважали Деймос захопленим астероїдом. Натомість він схожий на шматок самого Марса, можливо, відколотий під час давнього зіткнення. Вважається, що Місяць Землі утворився внаслідок подібного зіткнення мільярди років тому. Можливо, це дає нашій планеті ще одну спільну рису з її кам'янистим червоним сусідом.