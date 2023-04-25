Важливе відкриття

Відкриття складу ядра Марса має велике значення, оскільки може допомогти вченим краще зрозуміти історію червоної планети і пояснити, чому вона, на відміну від Землі, є посушливою пустелею. Геолог Ведран Лекіч з Університету Меріленда зазначає, що понад століття тому вчені вперше відкрили ядро Землі, спостерігаючи за тим, як сейсмічні хвилі від землетрусів впливають на нього, коли вони проходять крізь нього.

Цікаво Болід у небі Києва 19 квітня: Міжнародна метеорна організація випустила детальний звіт

Сьогодні ми застосовуємо ті ж знання про сейсмічні хвилі до Марса, і InSight дозволив нам нарешті дізнатися, що робить Марс схожим і водночас відмінним від Землі,

– наголошує Лекіч.

Як сейсмічна активність допомагає досліджувати планети

Підземні поштовхи всередині планети мають вирішальне значення для дослідження внутрішньої активності та складу об'єкта. Вчені можуть використовувати їх як акустичне рентгенівське випромінювання для вивчення планети зсередини. Сейсмічні хвилі поширюються назовні від точки їхнього виникнення, відбиваючись всередині тіла, перш ніж згаснути. Аналізуючи, як хвилі проходять крізь певні матеріали і відбиваються від них, вчені можуть створювати карти внутрішнього складу цих тіл.

Відкриття складу ядра Марса має вирішальне значення для розуміння того, як планета еволюціонувала з плином часу. Вважається, що Марс сформувався близько 4,5 мільярдів років тому і спочатку був багато в чому схожий на Землю. Однак з часом планета втратила значну частину своєї атмосфери, що призвело до її нинішнього безплідного стану. Висока концентрація сірки та кисню в марсіанському ядрі є важливим елементом цієї загадки і свідчить про те, що планета зазнала значних змін у своїй ранній історії.

Читайте на сайті В Україні спостерігали полярне сяйво: дивовижні фото

Отже, дані, отримані космічним апаратом NASA InSight, надали цінну інформацію про склад ядра Марса. Ця інформація може допомогти вченим краще зрозуміти історію Марса і пояснити, чому планета так відрізняється від Землі. Завдяки подальшим дослідженням ми зможемо дізнатися більше про минуле Червоної планети та розкрити таємниці найбільш інтригуючого сусіда нашої Сонячної системи.