Згідно з джерелом, проблемним виявився патч KB5026361 для Windows 10, випущений нещодавно в рамках Patch Tuesday. Він призначений для того, щоб усунути проблеми з безпекою, але на ділі приносить із собою не менш серйозні проблеми — комп'ютер відмовляється нормально працювати.
Цікаво Видаліть цей додаток – останні оновлення перетворили його на шпигуна
Що відбувається після оновлення
Користувачі, які встановили свіжу збірку, найчастіше скаржаться на "синій екран смерті" (BSOD), який з'являється періодично під час роботи з комп'ютером. BSOD виводиться на екран разом із помилкою Process1 Initialization Failed – згідно з документацією самої Microsoft, ця помилка з'являється в разі пошкодження bootcat.cache (кешу останнього запуску Windows).
- За часів популярності Windows 7 цю проблему усували запуском системи з використанням інсталяційного диска (файла) і видалення файла bootcat.cache.
- Метод може працювати й для з Windows 10, однак поки жодних даних про це немає.
- Користувач Feedback Hub також згадував про використання інсталяційного носія Windows 10 для запуску драйверів AMD RAID вручну через командний рядок, щоб розв'язати цю проблему.
Я усунув проблему за допомогою інсталяційного образу Windows 10 з USB-накопичувача, запустивши драйвери AMD RAID вручну за допомогою командного рядка, а потім виконавши відновлення завантаження. Цікаво, що Windows 10 (і Windows 11 також) все ще не підтримує AMD RAID нативно, і потрібно встановлювати драйвери вручну,
– цитує джерело.
Крім того, користувачі відзначають, що при спробі встановити оновлення на свій комп'ютер вони отримують код помилки 0x800f0922. Також є повідомлення про випадкові перезавантаження, низку повідомлень про помилки, збої в роботі та аварійне завершення роботи після встановлення оновлення.
Сама Microsoft поки ніяк не відреагувала на скарги користувачів, тож чи буде виправлення — невідомо.