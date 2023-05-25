Згідно з джерелом, проблемним виявився патч KB5026361 для Windows 10, випущений нещодавно в рамках Patch Tuesday. Він призначений для того, щоб усунути проблеми з безпекою, але на ділі приносить із собою не менш серйозні проблеми — комп'ютер відмовляється нормально працювати.

Цікаво Видаліть цей додаток – останні оновлення перетворили його на шпигуна

Що відбувається після оновлення

Користувачі, які встановили свіжу збірку, найчастіше скаржаться на "синій екран смерті" (BSOD), який з'являється періодично під час роботи з комп'ютером. BSOD виводиться на екран разом із помилкою Process1 Initialization Failed – згідно з документацією самої Microsoft, ця помилка з'являється в разі пошкодження bootcat.cache (кешу останнього запуску Windows).

За часів популярності Windows 7 цю проблему усували запуском системи з використанням інсталяційного диска (файла) і видалення файла bootcat.cache.

Метод може працювати й для з Windows 10, однак поки жодних даних про це немає.

Користувач Feedback Hub також згадував про використання інсталяційного носія Windows 10 для запуску драйверів AMD RAID вручну через командний рядок, щоб розв'язати цю проблему.

Я усунув проблему за допомогою інсталяційного образу Windows 10 з USB-накопичувача, запустивши драйвери AMD RAID вручну за допомогою командного рядка, а потім виконавши відновлення завантаження. Цікаво, що Windows 10 (і Windows 11 також) все ще не підтримує AMD RAID нативно, і потрібно встановлювати драйвери вручну,

– цитує джерело.

Крім того, користувачі відзначають, що при спробі встановити оновлення на свій комп'ютер вони отримують код помилки 0x800f0922. Також є повідомлення про випадкові перезавантаження, низку повідомлень про помилки, збої в роботі та аварійне завершення роботи після встановлення оновлення.

Сама Microsoft поки ніяк не відреагувала на скарги користувачів, тож чи буде виправлення — невідомо.