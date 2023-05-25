Мова йде про застосунок для запису екрана "iRecorder – Screen Recorder". На момент аналізу він мав понад 50 000 завантажень у Google Play. В одному з оновлень у нього було впроваджено троян віддаленого доступу.

Цікаво Видаліть ці застосунки негайно, якщо ви встановили їх з Google Play – вони заражені вірусами

Що відомо



iRecorder – Screen Recorder / Фото 24 Канал / Скриншот ESET

Оскільки додаток призначався для запису екрана, це спростило зловмисникам запит дозволів на запис аудіо та доступ до файлів на заражених пристроях – це не викликало підозр у жертв.

Вірус, який було додано в оновлення, це RAT AhRat, заснований на вихідному коді опенсорсного AhMyth. При цьому код, взятий з AhMyth, був сильно змінений, а розробник явно знав, що він робить.

Перша шкідлива версія iRecorder містила частини шкідливого коду AhMyth RAT, скопійовані без будь-яких змін. Друга версія шкідливого коду, яку ми назвали AhRat, так само була доступна в Google Play, і тут AhMyth уже був кастомізований: з'явився код для зв'язку з C&C-сервером і бекдор. На момент написання цієї публікації ми не виявили AhRat у жодному іншому застосунку Google Play і де-небудь ще,

– пишуть аналітики.

Шкідник AhRat має широкий спектр можливостей, включно з відстеженням місця розташування заражених пристроїв, крадіжкою журналів викликів, контактів і текстових повідомлень, надсиланням SMS-повідомлень, записом фонових звуків і фотографуванням.

Експерти ESET зазначають, що шкідливий застосунок для запису екрана використовував лише частину можливостей AhRat: кожні 15 хвилин він записував і передавав на віддалений сервер фонові звуки (запис тривав приблизно хвилину), а також крав файли з певними розширеннями, що навело дослідників на думки про кібершпигунство. Попри це вони не змогли знайти доказів того, що застосунок намагалися нав'язати якійсь конкретній групі людей.

Наразі застосунок уже видалено з Google Play, однак експерти попереджають, що "iRecorder - Screen Recorder" може бути доступний в альтернативних і неофіційних магазинах застосунків для Android. Якщо такий встановлено на вашому пристрої, його краще негайно видалити.