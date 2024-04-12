Наука пояснює

Коли Місяць повністю закрив сонячний диск, люди на Землі отримали рідкісну можливість спостерігати за так званою короною, атмосферою зорі, яка її оточує. Як кажуть вчені, дійсно можна було побачити те, що виглядало як вибухові спалахи, які виривалися з Сонця. Але це було дещо інше.

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Під час затемнення деякі спостерігачі бачили червоні точки навколо затемненого Сонця. Детальні фотографії показали, що вони насправді були плазмою, включаючи особливо великий вогняний шлейф на південно-західному боці. В результаті кілька ЗМІ, включаючи USA Today і NDTV, повідомили, що ці вогняні структури були створені сонячними спалахами — вибухами на поверхні Сонця, які можуть запускати в космос масивні хмари плазми, відомі як корональні викиди маси (CME). Багато свідків також ділилися своїми фотографіями цих "сонячних спалахів" у соціальних мережах.



Нібито "спалахи" на Сонці під час затемнення / Фото NASA

Але експерти запевняють, що під час затемнення не було ніяких сонячних спалахів.

Багато хто (помилково) повідомляє, що під час повного сонячного затемнення було видно сонячний спалах. Це, на жаль, неправда, і яскравий об'єкт, який бачили мільйони, насправді був протуберанцем. Це довгоживучі плазмові структури, а не вибухонебезпечні, як спалахи,

– каже Райан Френч, астрофізик з Національної сонячної обсерваторії в Колорадо.

Дані сонячної активності підтверджують твердження Френча. За інформацією SpaceWeatherLive.com, 8 квітня в США відбувся лише один незначний спалах сонячної активності класу С, який закінчився за кілька годин до початку повного затемнення, і він не спричинив викиду сонячного випромінювання. Цей спалах також не був пов'язаний з великими протуберанцями, які спостерігалися під час затемнення.

На відміну від сонячних спалахів, які викидають плазму під час вибуху з поверхні Сонця, протуберанці — це плазмові структури, які залишаються пов'язаними з сонячною поверхнею протягом днів або тижнів, зазвичай утворюючи велику петлю. Протуберанці можуть зрештою розірватися і викинути плазму в космос, як CME, але під час затемнення цього не сталося.



Сонячна корона під час затемнення / Фото NASA



Сонячна корона під час затемнення / Фото NASA



Сонячна корона під час затемнення / Фото NASA

Багато людей очікували сонячних спалахів під час затемнення, оскільки Сонце зараз перебуває на піку свого 11-річного циклу, відомого як сонячний максимум. У цей період темні сонячні плями вкривають сонячну поверхню і часто спричиняють спалахи та інші сонячні бурі, оскільки магнітне поле Сонця починає розряджатися.

Однак напередодні затемнення Сонце стало напрочуд неактивним, на ньому майже не було сонячних плям, а це означає, що ймовірність виникнення сонячних спалахів значно зменшилася. Це затишшя сонячної активності є лише тимчасовим і, як очікується, пройде до кінця тижня.