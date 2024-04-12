Наука объясняет

Когда Луна полностью закрыла солнечный диск, люди на Земле получили редкую возможность наблюдать за так называемой короной, атмосферой звезды, которая ее окружает. Как говорят ученые, действительно можно было увидеть то, что выглядело как взрывные вспышки, которые вырывались из Солнца. Но это было нечто другое.

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Во время затмения некоторые наблюдатели видели красные точки вокруг затемненного Солнца. Детальные фотографии показали, что они на самом деле были плазмой, включая особенно большой огненный шлейф на юго-западной стороне. В результате несколько СМИ, включая USA Today и NDTV, сообщили, что эти огненные структуры были созданы солнечными вспышками — взрывами на поверхности Солнца, которые могут запускать в космос массивные облака плазмы, известные как корональные выбросы массы (CME). Многие свидетели также делились своими фотографиями этих "солнечных вспышек" в социальных сетях.



Якобы "вспышки" на Солнце во время затмения / Фото NASA

Но эксперты уверяют, что во время затмения не было никаких солнечных вспышек.

Многие (ошибочно) сообщают, что во время полного солнечного затмения была видна солнечная вспышка. Это, к сожалению, неправда, и яркий объект, который видели миллионы, на самом деле был протуберанцем. Это долгоживущие плазменные структуры, а не взрывоопасные, как вспышки,

– говорит Райан Френч, астрофизик из Национальной солнечной обсерватории в Колорадо.

Данные солнечной активности подтверждают утверждение Френча. По информации SpaceWeatherLive.com, 8 апреля в США произошла лишь одна незначительная вспышка солнечной активности класса С, которая закончилась за несколько часов до начала полного затмения, и она не вызвала выброса солнечного излучения. Эта вспышка также не была связана с большими протуберанцами, которые наблюдались во время затмения.

В отличие от солнечных вспышек, которые выбрасывают плазму во время взрыва с поверхности Солнца, протуберанцы - это плазменные структуры, которые остаются связанными с солнечной поверхностью в течение дней или недель, обычно образуя большую петлю. Протуберанцы могут в конце концов разорваться и выбросить плазму в космос, как CME, но во время затмения этого не произошло.



Солнечная корона во время затмения / Фото NASA



Солнечная корона во время затмения / Фото NASA



Солнечная корона во время затмения / Фото NASA

Многие люди ожидали солнечных вспышек во время затмения, поскольку Солнце сейчас находится на пике своего 11-летнего цикла, известного как солнечный максимум. В этот период темные солнечные пятна покрывают солнечную поверхность и часто вызывают вспышки и другие солнечные бури, поскольку магнитное поле Солнца начинает разряжаться.

Однако накануне затмения Солнце стало удивительно неактивным, на нем почти не было солнечных пятен, а это означает, что вероятность возникновения солнечных вспышек значительно уменьшилась. Это затишье солнечной активности является лишь временным и, как ожидается, пройдет до конца недели.