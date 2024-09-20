Що це було

Ці незрозумілі шуми нагадували людям звуки космічних кораблів із науково-фантастичних фільмів, однак правда виявилась набагато буденнішою. Biotwang – це насправді крики китів Брайда (Balaenoptera edeni). За словами дослідників, тварини таким чином можуть шукати одне одного. Дослідження про це вже опубліковане в журналі Frontiers in Marine Science.

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Учені вперше виявили незвичні звуки у 2014 році, використовуючи підводні планери для проведення акустичного дослідження Маріанської западини — найглибшого у світі океанічного жолоба, який простягається на понад 2400 кілометрів на південь від Японії і має максимальну глибину 10 935 метрів.

Звуки, які вловили вчені: відео

Звук можна розділити на дві окремі частини:

По-перше, низький і буркотливий, який відлунює на глибині.

По-друге, високочастотний, металевий дзвін, який дослідники порівнюють зі звуками космічних кораблів у "Зоряному шляху" і "Зоряних війнах".

Спочатку ці звуки поставили вчених у глухий кут. Але в 2016 році дослідники з'ясували, що biotwang, найімовірніше, був криком великих китів, таких як сині кити (Balaenoptera musculus) або горбаті кити (Megaptera novaeangliae). Однак ці звуки не відповідали жодному з відомих китових криків.

У новому звіті вчені нарешті змогли довести, що ці звуки видавали кити Брайда, частково завдяки новим інструментам штучного інтелекту (ШІ), які просіяли понад 200 000 годин аудіозаписів, що містять різні звуки океану.

Дослідники запідозрили, що за біотрансляцією стоять кити Брайда, коли помітили 10 китоподібних, що плавали поблизу Маріанських островів, і записали, що дев'ять з них видавали характерний шум.

Один раз — це збіг. Двічі — це випадковість. Дев'ять разів — це точно кит Брайда,

– розповіла журналу провідна авторка дослідження Енн Аллен, океанографиня з Наукового центру рибальства Тихоокеанських островів Національного управління океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Але щоб остаточно довести, що це були саме кити Брайда, команді довелося зіставити характер звуків з міграційними схемами цього виду, що означало сортування багаторічних аудіозаписів, зроблених моніторинговими станціями по всьому Маріанському архіпелагу та його околицях.

Вони прискорили цей процес за допомогою штучного інтелекту, перетворивши biotwang на зображення, відомі як спектрограми, які можна було легко відрізнити від інших шумів за допомогою алгоритму машинного навчання.

Дослідження також виявило, що biotwang можна почути лише в північно-західній частині Тихого океану, попри те, що кити Брайда блукають набагато ширшою територією, що свідчить про те, що шум видає лише певна популяція китів.

Дані також показали сплеск шумів у 2016 році, коли підвищення температури океану, спричинене явищем Ель-Ніньо, призвело до збільшення кількості китів Брайда, які відвідують цей район.

Досі незрозуміло, чому ці крики звучать так химерно, але дослідники мають здогадку, навіщо вони видаються – таким чином тварини можуть подавати сигнали про своє розташування й шукати інших членів своєї групи.