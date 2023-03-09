Це дослідження відкриває потенційне нове джерело енергії. Однак попереду ще багато роботи. Говорити про появу перших пристроїв на основі цієї технології ще дуже рано.

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Як це працює

Дослідники відкрили конкретний фермент, який перетворює водень в електрику. Він отримав назву Huc і використовується бактерією Mycobacterium smegmatis для отримання енергії з водню, який вона черпає прямо з повітря. Цей процес дозволяє їй виживати в екстремальних, бідних на поживні речовини середовищах.

Тепер, виділивши й вивчивши фермент на молекулярному рівні, дослідники стверджують, що знайшли нове джерело енергії, яке можна використовувати для живлення цілого ряду невеликих портативних електричних пристроїв. Свої результати вони вже опублікували в журналі Nature.

Ми припускаємо, що джерело енергії, яке містить Huc, може живити цілий ряд невеликих портативних пристроїв, що використовують повітря, в тому числі біометричні датчики, монітори навколишнього середовища, цифрові годинники, калькулятори або прості комп'ютери,

– каже провідний автор дослідження Ріс Грінтер, мікробіолог з Університету Монаша в Австралії.

За звичайних концентрацій водню, які спостерігаються в повітрі, вироблення енергії мізерно мале, щоб помітити. Однак якщо дати Huc більш концентрований водень, бактерія виробляє більше електричного струму. Це означає, що процес можна масштабувати й використовувати в паливних елементах для живлення складніших пристроїв, таких як розумні годинники або смартфони, портативні комп'ютери й, можливо, навіть автомобілі.