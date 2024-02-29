Чорна діра, вік якої оцінюється приблизно в 700 мільйонів років, настільки червона, що здається майже невидимою для більшості телескопів. Дослідники припускають, що її колір зумовлений товстим шаром пилу, який блокує більшу частину світла, що робить її складною для виявлення та вивчення.

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Чорна діра також надзвичайно масивна, потенційно вміщуючи значний відсоток маси своєї галактики в крихітну область. Це піднімає деякі інтригуючі питання про те, як зростання чорних дір та їхніх галактик-господарів пов'язане в ранньому всесвіті.

Відкриття було зроблено шляхом аналізу даних, отриманих за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) JWST, яка досліджувала групу далеких галактик у центральному ядрі скупчення Пандори, також відомого як Abell 2744, приблизно за 4 мільярди світлових років від Землі.

Завдяки гравітаційному лінзуванню – ефекту, спричиненому масивними об'єктами, що викривляють навколишній простір-час, – астрономи змогли детально розглянути ще більш віддалені галактики за межами скупчення.

Ми були дуже схвильовані, коли JWST почав надсилати свої перші дані. Ми натрапили на три дуже компактні, але червоні квітучі об'єкти, які помітно виділялися і привернули нашу увагу,

– сказав у своїй заяві співкерівник проекту і постдокторський дослідник Університету Бен-Гуріона Лукас Фуртак.

Ці три об'єкти виявилися зображеннями одного і того ж джерела – об'єкта, схожого на квазар. Квазари – це галактичні ядра, які випромінюють величезну кількість електромагнітного випромінювання, спричиненого надмасивною чорною дірою в їхньому центрі, що всмоктує довколишній газ і пил.

Аналіз кольорів об'єкта вказав на те, що він не є типовою зореутворюючою галактикою. Разом з його компактним розміром стало очевидно, що це, швидше за все, надмасивна чорна діра, хоча вона все ще відрізняється від інших квазарів, знайдених в ті ранні часи.

Команда виміряла червоне зміщення об'єкта – величину, на яку розтягується довжина хвилі світла залежно від того, як швидко небесний об'єкт рухається порівняно з нами, і виявила, що воно дорівнює 8,9, а це означає, що він утворився, коли Всесвіту було лише близько 700 мільйонів років.

Науковці також оцінила масу чорної діри, яка приблизно в 100 мільйонів разів перевищує масу Сонця, що набагато більше, ніж будь-який інший об'єкт такого типу в цьому районі.

У певному сенсі, це астрофізичний еквівалент проблеми курки і яйця. Наразі ми не знаємо, що виникло раніше – галактика чи чорна діра, наскільки масивними були перші чорні діри і як вони зростали,

– сказав один з керівників дослідження і професор Університету Бен-Гуріона Аді Зітрін у своїй заяві

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Команда сподівається використати інші інструменти JWST, такі як середньо-інфрачервоний інструмент (MIRI) та ближній інфрачервоний спектрограф (NIRSpec), для подальшого вивчення чорної діри та її оточення, а також для пошуку більш подібних об'єктів у далекому Всесвіті.