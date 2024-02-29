Що сталося?

Російська державна корпорація "Роскосмос" повідомила, що фахівці уважно стежать за витоком і що екіпаж активно працює над виявленням і усуненням потенційних місць витоку, повідомляє 24 Канал.

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Витік, хоча і невеликий, викликав підвищену увагу через старіння космічного форпосту. Її екіпаж стикається з проблемою необхідності витрачати більше часу на ремонт і технічне обслуговування.

В кінці Міжнародної космічної станції є ділянка, де ми помітили витік. Це невеликий витік. Ми побачили, що витік збільшився приблизно за тиждень до нещодавнього запуску і стикування "Прогресу",

– розповів програмний менеджер МКС Джоел Монтальбано на брифінгу, присвяченому новій місії Crew-8.

Він також додав, що повітря почало вдвічі швидше витікати з перехідної камери модуля "Звезда".

Попри ці проблеми, і "Роскосмос", і NASA стверджують, що витік не становить загрози для екіпажу та роботи станції.

Російський сегмент МКС в жахливому стані

Це не перший випадок, коли МКС стикається з технічними проблемами.

У серпні 2020 року росіяни спочатку повідомили про витік у модулі "Звезда", який, як вважав екіпаж, вони успішно усунули.

Однак у листопаді 2021 року було виявлено ще одне потенційно негерметичне місце в іншій частині російської секції станції.

У жовтні стався витік теплоносія із зовнішнього резервного радіатора нової російської наукової лабораторії "Наука", але основна система терморегуляції залишилася працездатною.

У грудні 2022 року з капсули екіпажу "Союзу" стався витік теплоносія.

В лютому 2023 року аналогічний витік стався з корабля постачання "Прогрес". Російське розслідування пояснило ці витоки ударами крихітних метеоритів, а не виробничими дефектами.

Можна зауважити, що МКС дуже стара станція і поломки неминучі. І це, безумовно, так, однак американські та європейські модулі суттєво рідше стикаються з будь-якими проблемами. Натомість російські частини страждають від поломок по кілька разів на рік, що змушує думати про низьку якість робіт при конструюванні модулів, що цілком в дусі росіян.

Попри ці виклики, NASA та її партнери залишаються прихильниками експлуатації орбітального форпосту до 2030 року. Зрештою, модулі, які не мають стосунку до росіян лише можна назвати морально застарілими. В технічному плані з ними все гаразд, оскільки партнери уважно стежать за їх станом.

Хто сьогодні перебуває на МКС

Нинішній екіпаж МКС складається з астронавтів NASA Джасмін Могбелі та Лорал О'Хара, Андреаса Могенсена з Європейського космічного агентства, російських космонавтів Костянтина Борисова, Олега Кононенка та Миколи Чуба, а також японського астронавта Сатоші Фурукави.