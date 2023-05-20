Скільки їх було

Вчені перерахували загальну кількість тиранозаврів, які коли-небудь жили на Землі. У результаті отримали число в 1,7 мільярда.

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У квітні 2021 року в дослідженні, опублікованому в журналі Science було підраховано, що в період між 68 і 65,5 мільйонами років тому на Землі жило до 2,5 мільярда особин T. rex, які бродили по планеті. Але нове дослідження, опубліковане 18 квітня цього року в журналі Palaeontology поставило під сумнів цю цифру, припустивши, що реальна цифра, ймовірно, ближча до 1,7 мільярда.

Авторка дослідження Єва Грібелер з Майнцького університету імені Йоганна Гутенберга в Німеччині, яка фактично доповнила оригінальне дослідження, розповіла, що її нова модель враховує інформацію про T. rex, яку автори у 2021 році проігнорували.

В оригінальному дослідженні команда створила складну модель, яка враховувала низку різних змінних:

Середня маса тіла.

Щільність популяції.

Приблизний географічний ареал.

Вік статевої зрілості.

Кількість відкладених яєць.

Середня тривалість життя.

Рівень виживання.

Тривалість поколінь.

Усі ці показники дозволили оцінити, скільки T. rex могли вижити поруч один з одним. Модель показала, що кожне покоління T. rex, ймовірно, складалося приблизно з 20 000 особин, і що за 2,5 мільйона років існування було близько 125 000 поколінь. Тобто загалом 2,5 мільярда T. rex.

Що не врахували

Але Грібелер не погоджувалася з деякими даними, закладеними в цю модель. Вона вважає, що автори переоцінили показники виживання та здатності до відкладання яєць у тиранозаврів, а також кількість поколінь, які існували за цей час, що спотворило результати.

Дослідження Грібелер, опубліковане незабаром після оригінального, показало, що ці значення, ймовірно, були більш схожими на ті, що спостерігаються у сучасних птахів і рептилій. Коли ці значення були враховані в оновленій моделі, виявилося, що в кожному поколінні T. rex було 19 000 особин, а всього існувало близько 90 000 поколінь, тобто максимальна кількість T. rex, яка могла існувати, становила 1,7 мільярда особин.

Незалежно від точної кількості, обидва дослідження піднімають цікаве питання – де всі кістки T. rex? Якщо прогнози Грібелер правльні, це означає, що ми знайшли рештки лише 0,0000002% цих гігантських динозаврів. Це важливе питання, яке потребує подальших досліджень.