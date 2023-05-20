Скільки їх було
Вчені перерахували загальну кількість тиранозаврів, які коли-небудь жили на Землі. У результаті отримали число в 1,7 мільярда.
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У квітні 2021 року в дослідженні, опублікованому в журналі Science було підраховано, що в період між 68 і 65,5 мільйонами років тому на Землі жило до 2,5 мільярда особин T. rex, які бродили по планеті. Але нове дослідження, опубліковане 18 квітня цього року в журналі Palaeontology поставило під сумнів цю цифру, припустивши, що реальна цифра, ймовірно, ближча до 1,7 мільярда.
Авторка дослідження Єва Грібелер з Майнцького університету імені Йоганна Гутенберга в Німеччині, яка фактично доповнила оригінальне дослідження, розповіла, що її нова модель враховує інформацію про T. rex, яку автори у 2021 році проігнорували.
В оригінальному дослідженні команда створила складну модель, яка враховувала низку різних змінних:
- Середня маса тіла.
- Щільність популяції.
- Приблизний географічний ареал.
- Вік статевої зрілості.
- Кількість відкладених яєць.
- Середня тривалість життя.
- Рівень виживання.
- Тривалість поколінь.
Усі ці показники дозволили оцінити, скільки T. rex могли вижити поруч один з одним. Модель показала, що кожне покоління T. rex, ймовірно, складалося приблизно з 20 000 особин, і що за 2,5 мільйона років існування було близько 125 000 поколінь. Тобто загалом 2,5 мільярда T. rex.
Що не врахували
Але Грібелер не погоджувалася з деякими даними, закладеними в цю модель. Вона вважає, що автори переоцінили показники виживання та здатності до відкладання яєць у тиранозаврів, а також кількість поколінь, які існували за цей час, що спотворило результати.
Дослідження Грібелер, опубліковане незабаром після оригінального, показало, що ці значення, ймовірно, були більш схожими на ті, що спостерігаються у сучасних птахів і рептилій. Коли ці значення були враховані в оновленій моделі, виявилося, що в кожному поколінні T. rex було 19 000 особин, а всього існувало близько 90 000 поколінь, тобто максимальна кількість T. rex, яка могла існувати, становила 1,7 мільярда особин.
Незалежно від точної кількості, обидва дослідження піднімають цікаве питання – де всі кістки T. rex? Якщо прогнози Грібелер правльні, це означає, що ми знайшли рештки лише 0,0000002% цих гігантських динозаврів. Це важливе питання, яке потребує подальших досліджень.