Що сталося

Після того, як користувач Reddit опублікував дві фотографії наслідків зіткнення автомобілів, дорожній патруль Каліфорнії підтвердив журналістам, що його підрозділи відреагували на аварію за участю двох автомобілів: Tesla Cybertruck 2023 року випуску з трьома людьми, в яку, схоже, врізалася Toyota Corolla 2009 року випуску під керуванням 17-річного водія.

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На фотографіях, розміщених на Reddit, видно значні пошкодження передньої частини Corolla. Частини, які ми бачимо на Cybertruck, не мають таких пошкоджень. Імовірно, всі сліди від удару – на іншій стороні корпусу автомобіля.



Наслідки аварії для Toyota Corolla / Фото u/boddhya на Reddit



Cybertruck після аварії / Фото u/boddhya на Reddit

Попереднє розслідування показало, що Toyota Corolla рухалася на південь, коли водій з невідомих причин повернув праворуч і згодом врізався в ґрунтовий насип на правому узбіччі. Після цього Toyota знову виїхала на проїжджу частину, перетнула подвійну жовту лінію і врізалася в Cybertruck, що рухався на північ.

Ніхто з учасників цього інциденту не отримав серйозних травм. Єдина травма, про яку йдеться в релізі, наданому правоохоронцями, — це незначне поранення водія Cybertruck, але він відмовився від медичної допомоги.

Також зазначається, що Tesla, схоже, перебувала на ручному керуванні, автопілот не вмикався.