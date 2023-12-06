Рішення виробляти недорогий електромобіль у Техасі пояснюється близькістю штаб-квартири Tesla, що полегшує управління та інженерний нагляд за процесом розробки продукту.

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Tesla повернулася до важливого проєкту

У нещодавньому інтерв'ю Ілон Маск підтвердив, що компанія продовжує працювати над створенням доступного електромобіля. Глава компанії наголосив на потенціалі його масового виробництва.

Ми, очевидно, працюємо над недорогим електромобілем, який буде вироблятися в дуже великих кількостях. Ми досить далеко просунулися в цій роботі,

– заявив Маск.

Хоча подробиці щодо методів виробництва залишаються нерозкритими, Маск натякнув на революційну виробничу лінію наступного покоління, призначену для нової моделі. Очікується, що такий підхід суттєво знизить виробничі витрати, можливо, завдяки інноваційним технологіям, таким як виробництво великих деталей кузова за допомогою лиття під тиском.

Маск припустив, що ці методи виробництва перевершать ті, що застосовуються на існуючих автомобільних підприємствах по всьому світу.

Грандіозні плани Tesla

Початкове виробництво нового електромобіля відбуватиметься в Техасі, а в майбутньому планується розширити виробництво на заводі в Мексиці, який наразі перебуває на стадії будівництва. Новий мексиканський завод оптимізований для виробництва бюджетної моделі електромобіля, що відповідає меті Tesla зробити автомобіль доступним для широкого ринку.

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Очікувані проблеми

Під час інтерв'ю Ілон Маск визнав, що дефіцит напівпровідникових компонентів спричинив затримку з випуском електричного пікапа Cybertruck. Цілком ймовірно, що подібні проблеми могли вплинути на прогрес у створенні доступного електромобіля. Попри початкову обіцянку Маска розпочати збірку через три роки, зовнішні фактори, такі як пандемія та дефіцит напівпровідників, могли спонукати до коригування графіку.