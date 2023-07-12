Це новий продукт Tesla?

Транспортний засіб, схожий на мікроавтобус, дуже нагадує капсули, які Boring Company демонструвала на своїх рендерах п'ять років тому. Тоді генеральний директор Tesla і Boring Company Ілон Маск пообіцяв, що в тунелях компанії з'являться "автономні транспортні засоби" і "автомобільні ліфти від землі до тунелю".

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Однак реальність виявилась інакшою, коли у 2020 році компанія завершила будівництво тунелів для пересування людей у конференц-центрі Лас-Вегаса, покладаючись на парк злегка модифікованих легкових автомобілів Tesla.

Тож чи дійсно Tesla або Boring Company працюють над таким фургоном? Наразі ми можемо лише здогадуватися.

Короткий кліп прототипу залишає багато запитань. Джерело не змогло підтвердити автентичність відео, але за словами автора з Лас-Вегаса Джейкоба Орта, який поділився кліпом, відео було знято в штаб-квартирі Boring Company у Лас-Вегасі.

Прототип має кермо від Tesla та сидіння для водія, що свідчить про те, що він далеко не здатен самостійно пересуватися вулицями чи навіть тунелями.

Він також має два ряди звичайних сидінь (12 місць). Це набагато більш відповідний за дизайном транспортний засіб для перевезення тисяч пасажирів з пункту А в пункт Б, ніж звичайні автівки Tesla.

Стіни й дах виконані у формі прозорого купола з невеликим затемненням від сонця, нагадуючи броньований автомобіль, у якому колись їздив Папа Римський.

Компанія Tesla говорила про створення електричного пасажирського автобуса або фургона протягом багатьох років, а Маск пообіцяв "міський транспорт з високою щільністю пасажирів" у своєму "Генеральному плані Tesla, частина 2", опублікованому в 2016 році. Але 12 місць – це не "висока щільність".

Tesla розпустила свій піар-відділ багато років тому. Тож навряд чи ми отримаємо відповіді на питання про цей транспорт найближчим часом.