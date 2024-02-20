Що сталося

За словами представників Wyze, початкова недоступність камер пов'язана з проблемою з Amazon Web Services. Коли пристрої знову запрацювали, деякі користувачі помітили в своїх застосунках мініатюри з камер, які їм не належали. Судячи з усього, вони показували статичні зображення, а не повні кліпи. Компанія повідомила The Verge, що про цю проблему повідомили трохи більше десятка користувачів, але фактичний вплив був набагато більшим.

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У серії електронних листів, надісланих клієнтам Wyze протягом ночі, компанія пояснила, що ця проблема торкнулася приблизно 13 000 клієнтів. Цій величезній кількості власників камер були випадково надіслані ескізи з інших акаунтів, і 1 504 людини натиснули на ескізи інших користувачів.

Зазначається, що у більшості випадків мініатюри просто збільшувалися при натисканні на них, але "в деяких випадках це могло призвести до перегляду відеозапису". Це призвело до деяких незручних ситуацій, в тому числі для 23-річної дівчини, яка готувалася до роботи під час збою.

В електронному листі Wyze пояснює, що проблема була викликана "сторонньою клієнтською бібліотекою кешування", яка була "нещодавно інтегрована". Система не впоралася з обробкою всіх камер, які повернулися до роботи одразу після усунення збою, що призвело до "переплутування ідентифікатора пристрою та ідентифікатора користувача".

Wyze також зазначає, що для того, щоб "переконатися, що це не повториться", було додано новий рівень перевірки перед тим, як користувачі підключаються до відеозаписів подій.

Це не перший випадок, коли Wyze стикається з такою проблемою: