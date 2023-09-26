Хоча титан легший і міцніший за нержавіючу сталь, користувачі скаржаться, що він легко дряпається. Але потертості та подряпини – це менша з бід, які можуть спіткати ваш смартфон. Якою ж є стійкість при падінні, враховуючи міцність на розрив нового титанового корпусу?

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Результати тесту

Немає сумнівів, що титан важче гнути, його реальні характеристики варіюються від одного падіння до іншого. Ютубер EverythingApplePro провів експеримент з падіння нових моделей iPhone 15 Pro та Pro Max. Якщо коротко підсумувати, то титанове покриття отримало різні пошкодження, але воно зберегло пристрій в робочому стані.

У першому випробуванні автор ролика поклав на землю суцільну бетонну плиту і кидав на неї смартфони з висоти свого поясу. Ця ситуація повинна імітувати випадок, коли ви впускаєте смартфон з рук або він випадає з кармана.

Спочатку пристрої падали боковими гранями вниз і отримали незначні подряпини на рамках.

Потім з бетоном зіткнулась задня панель. Тут ситуація була менш приємною, адже заднє скло миттєво розбилося і повністю вкрилося тріщинами. Це узгоджується з попередніми тестами, в яких інший блогер намагався зігнути смартфон, а натомість розкришив заднє скло. EverythingApplePro зазначив, що це перший в його досвіді випадок, коли обидві моделі отримали такі пошкодження вже з першого падіння.

Оскільки заднє скло легко розбивається, ймовірно, саме тому компанія знизила ціну на ремонт з 500 до 200 доларів.

Падіння екраном донизу ніяк на дисплеї не вплинуло – удар на себе прийняла титанова рамка, отримавши нові подряпини.

Після всіх цих падінь камери залишилися цілими й працювали справно.

На наступному етапі смартфони падали вже з висоти повного зросту, імітуючи ситуацію, коли пристрій випадає з рук під час розмови.

Падіння боковою гранню об бетон майже не вплинуло на Pro Max, за винятком нових подряпин на рамці. А ось з моделлю Pro експеримент з першого разу не вдався, адже автор випадково кинув його під іншим кутом. Смартфон упав не на бік, а екраном донизу – уламки скла розлетілися на всі боки, а екран перестав працювати належним чином, ставши повністю білим.

Падіння камерами донизу не пошкодило їх в жодному з випадків і не вплинуло на інші частини смартфонів, крім нових тріщин на задньому склі.

Падіння екраном донизу не вплинуло на дисплей Pro Max та камеру. Тому автор скористався драбиною, щоб скинути його з висоти 4,5-5 метрів. І знову ні екран, ні камери не постраждали, хоча задня панель залишила по собі друзки скла.

Цікавим моментом є те, що коли падає 15 Pro, він не пружинить і не відбивається від підлоги, а просто падає та зупиняється. Pro Max натомість відбивається і робить ще кілька "стрибків". Імовірно, саме цей момент є ключовим, оскільки ці стрибки дозволяють розсіювати енергію краще, залишаючи смартфон цілим довше і краще.

Висновки

Хоча титанова рамка і піддається подряпинам (їх, до речі, можна надалі повторно відшліфувати), її істинне призначення – захищати внутрішні компоненти. З цим новий матеріал справляється дуже добре, але щодо заднього скла компанії є над чим подумати в наступному поколінні.

Повний процес тестування: відео