Як це створили?
Команда ASML використовувала моделі Midjourney та алгоритми RunwayAI з мінімальним втручанням людини в процес монтажу, демонструючи величезний потенціал ШІ у творчій сфері, інформує 24 Канал. Відео не лише демонструє видатні досягнення в галузі технологічних інновацій, але й відзначає трансформаційний вплив ШІ на різні аспекти повсякденного життя.
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Цікаві деталі
- Особливо складною сценою у відео було зображення Ньютона з яблуком у руці, що потребувало понад 20 спроб для досягнення точності.
- В ході ретельного процесу було створено понад 9 800 кадрів, щоб досягти бажаного результату, що вкотре акцентує на тонкощах та самовідданості, докладених операторами.
- Загалом у фільмі було використано 1 963 репліки, з яких було створено 7 852 зображення.
- Цифрові зображення пройшли ретельне редагування та рендеринг на більш ніж 900 комп'ютерах. Потім алгоритми RunwayAI обробили отримані рендери, в результаті чого було створено 25 957 кадрів, кожен розміром 1 000 МБ.