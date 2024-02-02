Як це створили?

Команда ASML використовувала моделі Midjourney та алгоритми RunwayAI з мінімальним втручанням людини в процес монтажу, демонструючи величезний потенціал ШІ у творчій сфері, інформує 24 Канал. Відео не лише демонструє видатні досягнення в галузі технологічних інновацій, але й відзначає трансформаційний вплив ШІ на різні аспекти повсякденного життя.

Новини галузі OpenAI запустить сімейний штучний інтелект і розділ для дітей

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