Могили на глибині 3 метрів розташовані там, де раніше було галло-римське місто Лютеція. За даними Міністерства культури Франції, у часи свого розквіту воно займало 4 гектари на березі Сени, де сьогодні стоїть собор Паризької Богоматері.

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Що дізналися про знахідку

Місце, відоме як "некрополь Святого Якова", було розташоване на півдні Лютеції та розкинулося вздовж однієї з її головних магістралей, побудованої римлянами. За оцінками археологів, ця земля використовувалася як місце поховання між першим і третім століттями нашої ери, перш ніж було покинуте в четвертому столітті.

Загалом, стародавня історія Парижа вивчена погано. Ми зможемо провести дослідження ДНК завдяки кісткам, які ми змогли знайти, тому ми наближаємося до кращого розуміння населення Парижа в античності,

– каже Домінік Гарсія, президент Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (INRAP).

Археологи розкопали останки чоловіків, жінок і дітей, які, на їхню думку, належали до галльського племені Паризіїв (Parisii), на честь якого названа французька столиця. Серед кісток археологи виявили різні скляні та керамічні артефакти, а також ювелірні прикраси й розкидані монети, що дозволило їм датувати поховання другим століттям.



Принаймні один скелет мав монету в роті, що в грецькій міфології є давнім ритуалом / Nicolas Warmé, Inrap

Розкопки, які розпочалися в березні, виявили щонайменше один скелет з монетою в роті, що вказує на давню поховальну практику, відому як "обол Харона". У грецькій міфології Харон переправляв душі померлих через річку Стікс у підземний світ в обмін на плату, саме тому люди ховали монети поряд з тілами.

Не всі могили містили людські скелети: одна яма, схоже, була зарезервована для поховальних жертвоприношень і містила рештки свині та іншої, меншої тварини. Дослідники вилучили всі останки та артефакти з місця для аналізу.

Дослідники не знайшли жодних доказів того, що тіла були кремовані перед похованням, що було б поширеною практикою в той час.

Виявлено сліди деревини та цвяхів, що вказує на використання трун, які з того часу вже згнили. Залишки взуття біля ніг померлих або поруч з ними означає, що померлих ховали в їхньому одязі.



Процес розкопок / Фото Camille Colonna, Inrap

Частину цього некрополя вже знаходили раніше, у 1800-х роках, коли місто зазнало великих будівельних робіт, але тодішні вчені не досліджували це місце далі. У 1970-х роках проєкти будівництва залізниць зруйнували деякі частини цієї структури. Новознайдена ділянка розміром 200 квадратних метрів показує, що некрополь простягався далі на захід, ніж вважалося раніше.