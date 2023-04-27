Календар Майя – це складна система, що складається з менших календарів, розроблених багато століть тому в доколумбовій Мезоамериці. Календар складається з чотирьох блоків по 819 днів, кожен з яких відповідає одному з чотирьох кольорів. Спочатку вважалося, що червоний колір відповідає сходу, білий – півночі, чорний – заходу, а жовтий – півдню. Однак пізніше дослідники зрозуміли, що це припущення було помилковим.

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Як все було влаштовано насправді

Білий і жовтий кольори тепер асоціюються із зенітом і надиром відповідно, що узгоджується з астрономічними спостереженнями. Майя змогли точно розрахувати синодичні періоди видимих планет, до яких належать:

Меркурій,

Венера,

Марс,

Юпітер,

Сатурн.

У Меркурія синодичний період становить 117 днів, що повторюється рівно сім разів у циклі з 819 днів. Однак з іншими планетами рівномірний підрахунок не працював.

Прорив стався, коли вчені збільшили тривалість календаря до 20 періодів по 819 днів, або 45 років. Цей довший період дозволив створити схему, в якій синодичні періоди видимих планет були співмірні з циклами 819-денного календаря. Меркурій має 140 періодів по 117 днів, Венера – 28 періодів по 585 днів, а Марс – 21 період по 780 днів. Юпітер і Сатурн також пов'язані з календарем, але не з його повною версією. Юпітер має 39 синодичних періодів по 399 днів у 19 циклах, а Сатурн – 13 періодів по 378 днів у 6 циклах.

Вчені також знайшли переконливий зв'язок з іншим 260-денним календарем Майя Цолькіна. Двадцять 819-денних періодів складають загалом 16 380 днів, що є найменш поширеним кратним числом 260 і 819. Це свідчить про те, що ці два календарі можуть бути пов'язані між собою.

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Що нового дізналися про календар Майя

Астрономи Майя, які створили 819-денний календар, розглядали його як більшу календарну систему, яку можна використовувати для прогнозування синодичних періодів усіх видимих планет. Крім того, 819-денний календар дозволяв швидко порівнювати дати і час з іншим священним календарем Цолькіна.

Нове розуміння календаря майя є значним проривом, який проливає світло на астрономічні знання цієї стародавньої цивілізації. Воно також показує, що народ Майя був здатний робити високоточні розрахунки, використовуючи лише прості інструменти та спостереження за нічним небом. Це досягнення є свідченням винахідливості та інтелекту народу майя, а також важливим внеском у наше розуміння їхньої культури та історії.