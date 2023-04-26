Археологиня Йоміра Хуаман, відповідальна за дослідницький проєкт, заявила, що муміфікований підліток був знайдений в "хорошому стані". Ймовірно він жив між 1100 і 1200 роками тому належав до культур Ліма або Ічма. На місці, де була знайдена мумія, також були знайдені останки восьми дітей і 12 дорослих, які, ймовірно, були принесені в жертву близько 800-1200 років тому.

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Хуаман також згадала про іншу мумію, знайдену неподалік минулого року, приблизно за 200 метрів від того місця, де було знайдено муміфікованого підлітка. Це археологічне місце вже деякий час цікавить дослідників, попередні знахідки включали скелетні рештки і частини похоронного пакета мумії, знайденої минулого року.



Мумія підлітка на місці знахідки / Фото UNMSM

Розлогий комплекс Кахамаркілья, розташований приблизно за 20 кілометрів від Ліми, складається з руїн чотирьох пірамід та інших споруд, таких як стіни, викладені у вигляді лабіринту. Це друге за величиною місто з глиняної цегли в Перу після Чан-Чан на півночі Андської країни. Вважається, що воно було процвітаючим торговим центром і, можливо, було заселене людьми з узбережжя та Андського нагір'я.

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Знахідка допоможе краще зрозуміти життя і культуру народу, який жив у цьому регіоні понад 1000 років тому. Очікується, що дослідницький проєкт продовжиться, і може з'явитися більше інформації про мумію, або інші знахідки.

Хоча Перу найбільш відома завдяки королівській резиденції інків Мачу-Пікчу на вершині гори, країна була домом для різних доіспанських культур, які процвітали протягом століть до того, як імперія інків прийшла до влади, в основному вздовж центрального узбережжя країни і в Андах.