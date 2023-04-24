Суперечки про те, як і чому вимерли динозаври, не вщухають. Це відкриття порушує нові питання щодо подій на Землі відразу після падіння астероїда, від якого людство успадкувало гігантський кратер Чиксулуб.

Цікаво Один на мільярд: вчені знайшли голову динозавра зі збереженою шкірою

Деталі дослідження

Протягом десятиліть учені припускали, що внаслідок удару в атмосферу було викинуто стільки пилу і бруду, що це спричинило своєрідну ядерну зиму, хоча в цьому випадку її коректніше називати ударною зимою.

Наше дослідження виявило б зниження температури, що охоплює 1000 років і більше. Але ми не виявили доказів "ядерної зими",

– каже авторка статті Лорен О’Коннор з університету Утрехта.

О'Коннор та її команда проаналізували бактерії, що скам'яніли в зразках вугілля до, під час і після удару. У відповідь на зміни температури ці бактерії потовщують або стоншують свої клітинні стінки.

Замість слідів похолодання виявили тенденцію до потепління приблизно на 5000 років, яка відносно швидко стабілізувалася. Ці спекотні роки могли бути результатом викиду вуглекислого газу в атмосферу супервулканами протягом тисячоліть, що передували різкому кінцю крейдяного періоду.

Це не означає, що ударна зима взагалі виключена. Ковдра з пилу, піднята астероїдом, могла залишатися в атмосфері лише десять років або навіть менше, помітно не змінюючи глобальні температури, але зануривши Землю в темряву, знищивши рослини. Тож результати показують, що Земля може бути здатна відновитися після зміни клімату швидше, ніж вважалося раніше, але не без масового вимирання.