Що сталося

ASUS створила спеціальну сторінку на своєму офіційному сайті для тестування можливостей камери Zenfone 10 та збору відгуків користувачів. Щоб стимулювати участь, компанія оголосила, що ті, хто візьме участь у тестуванні, матимуть шанс виграти Zenfone 10 після його офіційної презентації. Однак в рамках цієї акції ненавмисно була розголошена ціна нового флагманського смартфона.

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Скільки коштуватиме ASUS Zenjone 10

Згідно з оприлюдненою інформацією, ASUS Zenfone 10 буде коштувати 749 доларів. Хоча конкретна модель або варіант не розголошується, така ціна свідчить про те, що ASUS має намір позиціонувати Zenfone 10 як преміальну пропозицію на ринку. З такою ціною ASUS прагне конкурувати з іншими флагманськими смартфонами від провідних виробників.

Хоча випадкове розкриття ціни, безумовно, інтригує, саме чутки про технічні характеристики Zenfone 10 по-справжньому привернули увагу технічних ентузіастів.

Яким буде майбутній флагман ASUS

Очікується, що майбутній пристрій буде оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечить плавне зображення. Любителі фотографії будуть раді почути про основну камеру Zenfone 10, яка, за чутками, має приголомшливу матрицю на 200 Мп, що потенційно підніме планку для фотозйомки на смартфонах.

Крім того, кажуть, що Zenfone 10 оснащений надійним акумулятором ємністю 5000 мАг, що має забезпечити тривалий час роботи. За чутками, пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, що дозволить користувачам швидко поповнювати запас заряду акумулятора в разі потреби. Також смартфон отримає IP68, а отже буде стійким до пилу та води, пропонуючи довговічність та спокій.

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Хоча ASUS ще не повідомила офіційну дату виходу Zenfone 10, інсайдери припускають, що смартфон може з'явитися на ринку вже найближчими тижнями. Неминучий вихід цього флагманського пристрою, безсумнівно, викличе ажіотаж серед технічних ентузіастів і шанувальників ASUS, які з нетерпінням чекають на можливість випробувати вражаючі функції та можливості Zenfone 10.