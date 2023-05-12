Незалежно від того, користуєтеся ви iPhone чи Android, ці поради від 24 Каналу допоможуть вам спростити навігацію застосунками.

Більше порад Видаліть ці застосунки негайно, якщо ви встановили їх з Google Play – вони заражені вірусами

Використовуйте функцію пошуку програм

Один з найпростіших способів швидко знайти програму – скористатися вбудованою функцією пошуку на вашому пристрої. Користувачі iPhone можуть скористатися Spotlight Search, а користувачі Android можуть просто ввести назву програми у віджет Google. Однак цей спосіб залежить від запам'ятовування назви програми, яку ви шукаєте, і може бути не дуже зручним, якщо ви користуєтеся телефоном однією рукою.

Групування програм у папки

Якщо ви віддаєте перевагу більш візуальному підходу і не хочете покладатися на функції пошуку, групування програм у папки може значно прискорити процес їх пошуку. Пристрої iPhone та Android дають змогу створювати папки програм, де ви можете розмістити кілька застосунків. Таким чином, ви можете впорядкувати програми в алфавітному порядку або за схожими функціями, щоб зробити їх легкодоступними з головного екрана.

Зауважимо! За допомогою папок програм можна не лише ефективніше знаходити застосунки, але й очистити головний екран від непотребу, зробивши його більш мінімалістичним.

Як це зробити?

Щоб створити папку програм на iPhone, торкніться й утримуйте на головному екрані, доки програми не почнуть гойдатися, а потім перетягніть одну програму на іншу. На більшості телефонів Android, включно з телефонами Samsung, ви можете створювати папки програм, перетягуючи одну програму на іншу.

Стратегічне розміщення програм і папок

Ще одна корисна порада – стратегічне розташування програм і папок, якими ви найчастіше користуєтеся, на головному екрані. Розмістивши їх у межах легкої досяжності пальців, ви зможете швидко отримати до них доступ без необхідності шукати їх на кількох екранах. Якщо ви користуєтеся правою рукою, то можете розмістити улюблені програми в правому нижньому куті домашнього екрана.

Видаляйте програми, які не використовуєте

Щоб не прибирати, спершу треба не смітити. Це правило допоможе вам навести лад на екрані смартфона. Застосунки, які ви не використовуєте, на лише засмічують простір візуально, вони ще й зменшують кількість вільної пам'яті на пристрої.

Програми які ви використовуєте рідко можна перемістити в менш доступну частину домашнього екрана або повністю видалити їх. Це допоможе зменшити безлад і звести до мінімуму ймовірність випадкового запуску непотрібної програми.

Розгляньте інші лаунчери (лише для Android)

Користувачі Android мають перевагу в тому, що можуть налаштовувати функціональність свого пристрою, зокрема пошук і запуск програм. Якщо ви шукаєте більш персоналізований досвід, розгляньте можливість вивчення альтернативних засобів запуску застосунків, доступних для пристроїв Android.

Ці лаунчери можуть замінити стандартну панель застосунків і надають додаткові функції для покращення навігації програмами однією рукою. Одним з рекомендованих лаунчерів є Niagra Launcher, який особливо корисний для великих телефонів, але ви можете поекспериментувати спробувавши різні, щоб обрати той, який вам підходить найкраще.

Читайте на сайті Досить витрачати гроші на Wi-Fi ретранслятори: ось що вам варто зробити

Дотримуючись цих порад, ви зможете взяти під контроль організацію своїх програм на робочому столі смартфона і зробити їх пошук та запуск легким і простим. Незалежно від того, чи покладаєтесь ви на функції пошуку, чи використовуєте папки або ж інші функціональніші лаунчери, мета – спростити навігацію програмами та заощадити дорогоцінний час, коли вам потрібно отримати доступ до конкретного застосунку. Тож не дозволяйте захаращеному домашньому екрану сповільнювати вашу роботу – впорядкуйте та оптимізуйте роботу з програмами вже зараз!