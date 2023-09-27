Більшість розкопаних текстів написано хетською мовою, але останні дослідження показали, що деякі таблички також містять записи невідомою раніше мовою. Археологи поки що не надають жодних фотографій цих табличок з невідомими написами.

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Що відомо

Хетти – стародавня група індоєвропейців, які переселилися в Анатолію, де вони створили одну з наймогутніших імперій пізнього бронзового століття (1650-1200 роки до нашої ери). Хетти славилися своєю військовою майстерністю, і документували свої битви за допомогою записів на глиняних табличках.

З 1980-х років археологи виявили на стоянці Богазкей-Хаттуша майже 30 000 глиняних табличок із клинописом.

Дослідникам ще належить розшифрувати нову мову, проте вже зрозуміло, що нею, ймовірно, розмовляли жителі Калашми — району на північно-західній околиці хеттської держави. Мова схожа на лувійську, добре відому жителям Хетської імперії. В одному з клинописів, які вже вдалося розшифрувати, йдеться про стародавній ритуал, що проводився в Калашмі.

Професор Даніель Швемер каже, що Хетти виявляли незвичайний інтерес до запису ритуалів іноземними мовами. За його словами, нова мова точно пов'язана з індоєвропейськими, якими й сьогодні розмовляють на більшій частині Європи, а також на Іранському плато і півночі Індійського субконтиненту.