Храм, який частково зруйнувався "під час катаклізму" в середині другого століття до нашої ери, спочатку побудували для бога Амона. Він був настільки важливим, що фараони ходили до нього, "щоб отримати від верховного бога давньоєгипетського пантеону титули своєї влади як всесвітніх царів".

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Нині занедбана будівля колись була частиною стародавнього портового міста Тоніс-Гераклеон у затоці Абукір (Aboukir), також відомій як затока Абу-Кір (Abu Qir Bay). Колишнє місто, яке зараз знаходиться під водою на відстані близько 7 кілометрів від сучасного узбережжя Єгипту, було зруйноване, коли сильний землетрус і приливні хвилі спричинили розрідження ґрунту і його занурення в дельту Нілу.

Досліджуючи храм, археологи відкопали низку "скарбів і таємниць", зокрема ритуальні інструменти зі срібла та золоті прикраси.

На фото, опублікованому в ЗМІ, також можна побачити так званий джед-стовп, символ стабільності, виготовлений з лазуриту.

Крім того, серед знахідок вказують алебастрові ємності, які колись використовували для зберігання парфумів або жирних мазей.

Також на цьому місці дайвери знайшли підземні споруди, підтримувані "добре збереженими дерев'яними стовпами та балками", які датуються п'ятим століттям до нашої ери.

На схід від храму археологи знайшли грецьке святилище, присвячене Афродіті, богині кохання. Воно також містило численні артефакти, в тому числі імпортні бронзові та керамічні предмети.

Це ілюструє, що греки, яким було дозволено торгувати й селитись у місті за часів фараонів династії Саїт, мали свої святилища для власних богів,

– пишуть археологи.

У святилищі також було знайдено схованку з грецькою зброєю, що може свідчити про те, що грецькі найманці свого часу перебували в регіоні, "захищаючи доступ до Царства" в гирлі найзахіднішого, або Канопського, рукава Нілу, зазначають дослідники у своїй заяві.