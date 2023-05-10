Дзвінки у Twitter

Про майбутні функції Маск повідомив, розповідаючи про оновлення 10 травня, яке принесло в соцмережу наскрізне шифрування особистих повідомлень, а також цитування меседжів співрозмовника для точної відповіді та більше емодзі-реакцій.

Цікаво Цитування, емодзі та шифрування: Twitter поширив масштабні оновлення особистих повідомлень

Незабаром з'явиться голосовий та відеочат з вашого акаунта до будь-кого на цій платформі, тож ви зможете спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону,

– написав Маск.

Як пише Reuters, це зробить Twitter схожим із соцмережами Meta – Facebook та Instagram. Маск каже "будь-кого на цій платформі", однак наразі невідомо, чи це будуть дійсно всі користувачі, чи тільки ті, хто оформив підписку Blue. Останнім часом Twitter випускає багато функцій саме для платних підписників, щоб покращити привабливість покупки й заробити більше грошей.

Дата виходу аудіо- та відеодзвінків у Twitter зараз невідома.