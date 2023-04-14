Тепер платним можна зробити будь-який матеріал для підписників – від довгих текстів до відео. Для цього потрібно вибрати відповідні налаштування.

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Що відомо

Для підключення функції необхідно натиснути на графу "Монетизація" в налаштуваннях, пояснив глава компанії.

Ми також сприятимемо просуванню вашої роботи. Наша мета – максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете покинути нашу платформу і забрати свою роботу із собою,

– зазначив глава компанії.

За словами бізнесмена, протягом перших 12 місяців дії програми "Twitter не забиратиме жодних коштів" з тих, які зароблять користувачі, стягуватиметься лише комісія платіжних систем. Користувач отримуватиме стільки ж, скільки отримує сама компанія з будь-яких інших платежів – 70 відсотків від суми, оскільки інші 30 забирає собі Apple або Gooogle. Якщо ж оплата відбувається з вебверсії, тобто комп'ютера, сума буде вже приблизно 92 відсотки, залежно від платіжної системи.

Судячи з усього, функція поки недоступна по всьому світу. Користувачі публікують в коментарях скриншоти, на яких видно повідомлення, що інструменти творця будуть доступні згодом.

Останнім часом соціальна мережа активно шукає способи заробітку. Зокрема, крім продажу підписок на власні сервіси та опції на кшталт платної верифікації, з'явилася інформація про те, що Twitter співпрацюватиме з платформою eToro для того, щоб користувачі могли торгувати акціями та криптовалютами.