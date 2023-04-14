Тепер платним можна зробити будь-який матеріал для підписників – від довгих текстів до відео. Для цього потрібно вибрати відповідні налаштування.
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Що відомо
Для підключення функції необхідно натиснути на графу "Монетизація" в налаштуваннях, пояснив глава компанії.
Ми також сприятимемо просуванню вашої роботи. Наша мета – максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете покинути нашу платформу і забрати свою роботу із собою,
– зазначив глава компанії.
За словами бізнесмена, протягом перших 12 місяців дії програми "Twitter не забиратиме жодних коштів" з тих, які зароблять користувачі, стягуватиметься лише комісія платіжних систем. Користувач отримуватиме стільки ж, скільки отримує сама компанія з будь-яких інших платежів – 70 відсотків від суми, оскільки інші 30 забирає собі Apple або Gooogle. Якщо ж оплата відбувається з вебверсії, тобто комп'ютера, сума буде вже приблизно 92 відсотки, залежно від платіжної системи.
Судячи з усього, функція поки недоступна по всьому світу. Користувачі публікують в коментарях скриншоти, на яких видно повідомлення, що інструменти творця будуть доступні згодом.