Згідно зі звітом, хакери мали доступ до облікових записів протягом 48 годин, намагаючись украсти 900 гігабайтів даних. Однак їм не вдалося цього зробити, оскільки Ubisoft вчасно зреагувала, зрозумівши, що щось не так. Наразі все виглядає так, ніби жодних серйозних наслідків атаки немає.

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Що відомо

Хакери не розповіли, як їм вдалося потрапити в усі ці сервіси.

Microsoft Teams – це так званий "центр командної роботи" в Microsoft 365, як його називає сама компанія. Це месенджер з цілим комплексом просунутих функцій для спільної роботи, орієнтований саме на використання компаніями.

Confluence – корпоративний аналог Вікіпедії, який використовують бізнеси для створення єдиної бази знань.

SharePoint – програмний комплекс від Microsoft, орієнтований на створення вебзастосунків для організації спільної роботи.

Як пише джерело, у хакерів серед іншого була можливість вивчити права доступу різних користувачів. Частину інформації вдалося роздобути, проте точний збиток невідомий. На підтвердження інциденту було опубліковано надані хакерами скриншоти облікових записів Microsoft Teams та інших фрагментів інфраструктури.

"Зловмисники не розповіли, як вони отримали початковий доступ. Після входу вони перевірили права доступу користувачів і витратили час на ретельний аналіз Microsoft Teams, Confluence та SharePoint. Вони намагалися викрасти дані користувачів R6 Siege, але їм це не вдалося".

Хоча в мережі з'явилися скріншоти гри Beyond Good & Evil 2, схоже, Ubisoft вдалося уникнути найгіршого.

На жаль, так не пощастило студії Insomniac Games, яка стала свідком витоку величезної кількості даних після успішної атаки вірусу-вимагача, починаючи від майбутніх проєктів компанії, ігрової збірки майбутньої Marvel's Wolverine, вікна релізу комп'ютерної версії Marvel's Spider-Man 2, персональних даних нинішніх і колишніх співробітників і закінчуючи багатьма іншими. Вчора студія відреагувала на витік, заявивши, що, хоча вона, безумовно, засмучена й розлючена тим, що сталося, вона продовжить працювати над Marvel's Wolverine та іншими проєктами.