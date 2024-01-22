Деталі про знахідку
Кладовище 11-го століття розташоване приблизно за 80 кілометрів на південь від Києва. Зі 107 могил "більшість ідентифікованих поховань були зроблені в дерев'яних трунах". Про це розповіли Всеволод Івакін і В'ячеслав Баранов, археологи Національної академії наук України, у статті, яку вони представили на щорічних зборах Американського археологічного інституту, що проходили 4-7 січня в Чикаго.
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- Серед померлих на кладовищі є як чоловіки, так і жінки.
- Деякі чоловіки були поховані зі зброєю — сокирами, наконечниками списів і мечами.
- Кілька жінок були поховані зі складними за своєю формою шийними кільцями. Вони "зустрічаються тільки на шиях у жіночих похованнях і, очевидно, були своєрідним соціальним маркером" в цьому регіоні в той час.
- Деякі люди були поховані з дерев'яними відрами біля ніг, що могло бути частиною поховальних ритуалів. У регіоні були знайдені й інші місця з відрами в похованнях.
- Археологи також знайшли кам'яний вівтар, а також браслети, намиста та залишки харчових підношень, таких як курячі кістки та яєчна шкаралупа, серед інших артефактів. Вівтар міг використовуватися для християнських або язичницьких ритуалів, а можливо, і для обох.
Жінка, похована з шийними кільцями / Фото В'ячеслав Баранов
Окремі артефакти схожі на ті, що були знайдені раніше в Прибалтиці, тому археологи припускають, що деякі з похованих на цьому кладовищі могли прибути з цього регіону, щоб служити у військах київських правителів, таких як Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Території, якими правив Володимир Великий, простягалися до Балтійського регіону.
За словами дослідників, у той час, коли цвинтар використовувався, люди, що жили на території сучасної України, саме наверталися до християнства. Серед них був і сам Володимир Великий, який залишив своє язичницьке коріння і охрестився перед одруженням з Анною, сестрою візантійського імператора Василія II.
Одне з поховань, знайдених на кладовищі / Фото В'ячеслав Баранов
Поруч зі скелетом у похованні знайшли намистину / Фото В'ячеслав Баранов