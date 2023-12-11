Можна не сумніватися, що Microsoft планує додати у свою операційну систему підтримку штучного інтелекту. Це відповідно збільшить апаратні вимоги до комп'ютерів. У Windows 11 ми отримали таку обов'язкову вимогу у вигляді модуля TPM версії 2.0 та сучасної версії BIOS UEFI. Цього не дорахувалася величезна кількість користувачів на їхніх ПК та ноутбуках, тож десята версія ОС і досі лишається популярнішою, ніж її наступниця. Але чого ж потребуватиме Windows 12?

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Вимоги

За відомостями інсайдерів, для коректної роботи Windows 12 буде потрібен процесор, оснащений нейронним модулем (він же NPU або Neural Processing Unit). Таких процесорів сьогодні не так уже й багато на ринку, в основному це найновіші моделі Intel і AMD, які коштують відповідно.

Не виключено, що оновлення будуть встановлюватись і на пристрої без такого модуля, але в цьому випадку частина нових можливостей операційної системи виявиться недоступною. Оскільки зараз ми ще не знаємо, якими новими функціями володітиме ОС, то не можна й припустити, що "поріже" компанія на таких ПК.

Windows Central також пише, що перша тестова збірка Windows 12 буде готова до квітня 2024 року. Реліз заплановано на жовтень.

Що ми ще знаємо про Windows 12

Інші чутки говорять, що Microsoft начебто розглядає варіант випуску Windows 12 не окремо, а як велике оновлення Windows 11. Це дасть змогу не збільшувати фрагментованість екосистеми Microsoft і перевести на нову платформу більше користувачів, оскільки перехід буде для них простим, безпроблемним і безплатним. Відомо, що власники комп'ютерів дуже неохоче переходять на повністю нову версію Windows, воліючи користуватися старими. Але подача такої зміни в якості звичайного оновлення буде сприйматися геть інакше й залучить більше людей. Чи буде при цьому змінюватися номер з 11 на 12, інсайдери не беруться припускати.