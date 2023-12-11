Судячи з усього, відомство звернуло увагу на це партнерство внаслідок невдалого перевороту, який пережила OpenAI нещодавно. Тоді правління раптово звільнило засновника компанії та її генерального директора Сема Альтмана, оскільки вважало його брехуном і маніпулятором. Microsoft, хоч і не брала в цьому участі, все ж пильно стежила за ситуацією та навіть пропонувала Альтману і всій його команді місця в своєму новому підрозділі досліджень штучного інтелекту. Коли все закінчилося, своїх посад позбулися майже всі члени правління, Альтман повернувся в компанію, а Microsoft отримала місце в Раді директорів з обмеженням впливу.

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Чого хоче Управління з питань конкуренції та ринків Британії (CMA)

У CMA заявили, що темпи масштабування ШІ "не мають собі рівних в економічній історії", тож заслуговують на особливу увагу. Регулятор перевірить, чи не призвело партнерство Microsoft з OpenAI до набуття контролю першої компанії над другою – тобто ситуації, коли вона має суттєвий вплив, фактичний контроль або понад 50% прав голосу.

Поки що ця перевірка знаходиться на стадії "запрошення до коментування", як це назвала Сорча О'Керролл, старша директорка з питань злиттів у CMA. Це перша частина процесу збору інформації, яка відбувається ще до початку будь-якого розслідування. Обидві компанії вже надали коментарі з цього приводу.

З 2019 року ми налагодили партнерство з OpenAI, яке сприяло розвитку інновацій та конкуренції в галузі ШІ, зберігаючи при цьому незалежність обох компаній,

– президент і віцеголова Microsoft Бред Сміт.

OpenAI своєю чергою каже, що "єдине, що змінилося, – це те, що Microsoft тепер матиме спостерігача без права голосу в раді директорів OpenAI". Це, наприклад, дуже відрізняється від купівлі компанією Google британської компанії DeepMind, яка чомусь ні в кого питань не викликає. Місце Microsoft в раді директорів без права голосу не суперечить незалежності компанії, додають творці ChatGPT.

"Наше партнерство з Microsoft дає нам можливість продовжувати наші дослідження й розробляти безпечні та корисні інструменти ШІ для всіх, залишаючись при цьому незалежними та працюючи на конкурентній основі, – повідомив представник OpenAI в електронному листі CNBC. – Спостерігач без права голосу в Раді директорів не надає їм керівних повноважень або контролю над діяльністю OpenAI".