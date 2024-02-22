Як відомо, рис швидко вбирає надлишок води – наприклад, з вашого промоклого взуття. Однак у випадку мокрого iPhone усе, виявляється, може стати тільки гірше.
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Чому так не варто робити
У нещодавньому документі підтримки Apple стверджує, що якщо покласти мокрий пристрій у мішок чи тарілку з рисом, це "дозволить дрібним частинкам рису пошкодити ваш iPhone", хоча й не вдається в подробиці, як саме. Компанія також рекомендує не використовувати інші відомі методи, такі як використання зовнішнього джерела тепла для сушіння смартфона або вставляння ватної палички в роз'єм для заряджання чи навушників.
Варто зазначити, що попередження компанії щодо рису збігається з думкою інших експертів з ремонту, які виявили, що "рисовий метод" працює повільніше, ніж просто залишити iPhone на столі для просушування. У таких ситуаціях час має вирішальне значення, оскільки найголовніше — не допустити, щоб вода пошкодила електроніку всередині.
Замість того, щоб використовувати рис, Apple пропонує альтернативне рішення. Якщо ваш iPhone або зарядний роз'єм намокли (в останньому випадку з'явиться попередження й вимкнеться зарядка), Apple рекомендує наступне:
- Від'єднайте кабель від iPhone і від'єднайте інший кінець кабелю від адаптера живлення або аксесуара. Не підключайте кабель знову, доки ваш iPhone і кабель повністю не висохнуть.
- Злегка постукайте iPhone по руці роз'ємом вниз, щоб видалити зайву рідину за допомогою інерції. Залиште iPhone у сухому приміщенні з доступом повітря.
- Не менш як через 30 хвилин спробуйте зарядити смартфон за допомогою кабелю Lightning або USB-C.
- Якщо попередження з'явиться знову, це означає, що в роз'ємі або під контактами кабелю все ще є рідина. Залиште iPhone у сухому місці з доступом повітря на добу. Протягом цього періоду ви можете пробувати зарядити смартфон. Повне висихання може зайняти до 24 годин.
- Якщо телефон висох, але все ще не заряджається, від'єднайте кабель від адаптера і від'єднайте адаптер від розетки, а потім підключіть їх знову.
Якщо поради Apple не спрацювали, можна з упевненістю сказати, що вам знадобиться допомога професійних експертів з ремонту або навіть купівля нового смартфона. Що б ви не робили, не піддавайтеся спокусі потягнутися за рисом.