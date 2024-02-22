Як відомо, рис швидко вбирає надлишок води – наприклад, з вашого промоклого взуття. Однак у випадку мокрого iPhone усе, виявляється, може стати тільки гірше.

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Чому так не варто робити

У нещодавньому документі підтримки Apple стверджує, що якщо покласти мокрий пристрій у мішок чи тарілку з рисом, це "дозволить дрібним частинкам рису пошкодити ваш iPhone", хоча й не вдається в подробиці, як саме. Компанія також рекомендує не використовувати інші відомі методи, такі як використання зовнішнього джерела тепла для сушіння смартфона або вставляння ватної палички в роз'єм для заряджання чи навушників.

Варто зазначити, що попередження компанії щодо рису збігається з думкою інших експертів з ремонту, які виявили, що "рисовий метод" працює повільніше, ніж просто залишити iPhone на столі для просушування. У таких ситуаціях час має вирішальне значення, оскільки найголовніше — не допустити, щоб вода пошкодила електроніку всередині.

Замість того, щоб використовувати рис, Apple пропонує альтернативне рішення. Якщо ваш iPhone або зарядний роз'єм намокли (в останньому випадку з'явиться попередження й вимкнеться зарядка), Apple рекомендує наступне:

Від'єднайте кабель від iPhone і від'єднайте інший кінець кабелю від адаптера живлення або аксесуара. Не підключайте кабель знову, доки ваш iPhone і кабель повністю не висохнуть.

Злегка постукайте iPhone по руці роз'ємом вниз, щоб видалити зайву рідину за допомогою інерції. Залиште iPhone у сухому приміщенні з доступом повітря.

Не менш як через 30 хвилин спробуйте зарядити смартфон за допомогою кабелю Lightning або USB-C.

Якщо попередження з'явиться знову, це означає, що в роз'ємі або під контактами кабелю все ще є рідина. Залиште iPhone у сухому місці з доступом повітря на добу. Протягом цього періоду ви можете пробувати зарядити смартфон. Повне висихання може зайняти до 24 годин.

Якщо телефон висох, але все ще не заряджається, від'єднайте кабель від адаптера і від'єднайте адаптер від розетки, а потім підключіть їх знову.

Якщо поради Apple не спрацювали, можна з упевненістю сказати, що вам знадобиться допомога професійних експертів з ремонту або навіть купівля нового смартфона. Що б ви не робили, не піддавайтеся спокусі потягнутися за рисом.