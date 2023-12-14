Комп'ютер, який отримав назву DeepSouth, здатен емулювати мережі нейронів зі швидкістю 228 трильйонів синаптичних операцій на секунду, що відповідає оціночній швидкості, з якою людський мозок виконує операції.

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Про проєкт було оголошено цього тижня на NeuroEng Workshop, організованому Міжнародним центром нейроморфних систем (ICNS) у Західному Сіднеї, форумі для фахівців галузі обчислювальної нейронауки.

Після введення в експлуатацію в квітні наступного року DeepSouth може надати дослідникам унікальний погляд на те, як людський мозок обробляє інформацію.

Прогрес у нашому розумінні того, як мозок обчислює за допомогою нейронів, гальмується нашою нездатністю моделювати мережі, подібні до мозку, в масштабі,

– сказав директор ICNS і професор Західного Сіднея Андре ван Шайк у своїй заяві.

Замість того, щоб прагнути до того, щоб DeepSouth став найпотужнішим звичайним суперкомп'ютером у світі, дослідники прагнуть імітувати мережу нейронів мозку за допомогою "нейроморфної системи, яка імітує біологічні процеси", – йдеться в пресрелізі.

Вчені кажуть, що в результаті отримають більш ефективний і менш енергоємний суперкомп'ютер, побудований з нуля для симуляції синаптичної активності в людському мозку.

Простіше кажучи, нейроморфні обчислення передбачають виконання великої кількості операцій одночасно, при цьому переміщуючи дуже мало даних, що дозволяє їм споживати набагато менше енергії.

Моделювання нейронних мереж на стандартних комп'ютерах з використанням графічних процесорів (GPU) і багатоядерних центральних процесорів (CPU) є занадто повільним і енергоємним. Нова система змінить це.

Команда сподівається "покращити наше розуміння мозку і розробити обчислювальні програми масштабу мозку в різних галузях, включаючи зондування, біомедицину, робототехніку, космос і великомасштабні програми штучного інтелекту". Наприклад, ця технологія може призвести до розробки вдосконалених розумних пристроїв або дозволити моделям ШІ споживати менше енергії.