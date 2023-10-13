Що відомо

Команда дослідників каже, що деякі спостережувані астероїди перевершують осмій, найщільніший стабільний елемент, що зустрічається в природі. Особливо примітним є астероїд Полігімнія.

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Оскільки щільність маси астероїда Полігімнія набагато перевищує максимальну щільність маси знайомих нам астероїдів, її атомну матерію можна класифікувати як таку, що має невідомий склад, пояснили вчені з Університету Арізони (США) у своєму дослідженні, що вийшло в European Physical Journal Plus.

Хоча осмій (з номером 76) є найщільнішим стабільним елементом, експериментально були отримані елементи, що перевищують цей поріг. Оганессон (унуноктій або ека-радон), вперше синтезований у 2002 році шляхом бомбардування каліфорнія-249 атомами кальцію-48, має атомне число 118 і є найщільнішим елементом, відомим людині. Подібні елементи дуже радіоактивні і нестабільні.

Вчені не змогли знайти в таблиці Менделєєва елементи з досить високою щільністю маси, щоб пояснити спостереження астероїда Полігімнія, тож припускають, що за її межами знаходиться ще один чи кілька елементів, дуже щільних і стабільних, з високим атомним числом. Поведінку і властивості цього об'єкта може пояснити лише елемент з атомарним числом не менше 164.

Імовірно, в майбутньому нас може чекати місія до цього та інших астероїдів з високою густиною, але добути з нього матеріал буде вкрай важко через твердість поверхні.