Докторка Ешлі Вайзман створила 3D-модель м'язів ніг і таза гомініда Australopithecus afarensis, використовуючи скани "Люсі". Цей вид вважається безпосереднім предком людини. Він мешкав у Східній Африці близько 3-4 мільйонів років тому. "Люсі" є одним із найповніших скелетів австралопітеків із коли-небудь виявлених.

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Як ходила Люсі

У моделі було відтворено по 36 м'язів на кожній нозі. З'ясувалося, що більшість із них у Люсі були набагато більшими, ніж у сучасних людей. Наприклад, основні м'язи литок і стегон виявилися більш ніж удвічі більшими. Крім того, у нас набагато вище співвідношення жиру і м'язів. М'язи австралопітека становили 74% від загальної маси стегна Люсі, порівняно з 50% у людей.



Реконструкція м'язів австралопітека / Фото Dr Ashleigh Wiseman

Палеоантропологи єдині в думці, що Люсі була прямоходячою, але розходяться щодо того, як саме вона ходила: розвалом, більше схожим на шимпанзе, або рівно, як сучасні люди.

Робота Вайзман надає додаткової ваги другій концепції. М'язи-розгиначі коліна Люсі підтверджують її здатність випрямляти колінні суглоби настільки, наскільки це може сьогодні зробити здорова людина.

"М'язові реконструкції вже використовувалися, наприклад, для вимірювання швидкості бігу тиранозавра. Застосовуючи аналогічні методи до предків людей, ми хочемо розкрити спектр фізичних рухів, які сприяли нашій еволюції, включно з тими здібностями, які ми втратили", – сказала Вайзман.