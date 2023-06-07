Що відомо

Вчені називають знайдене поховання найстарішим з відомих на цей момент. Воно містить останки далекого родича людини Homo naledi.

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Дослідники під керівництвом відомого палеоантрополога Лі Бергера виявили кілька екземплярів останків, похованих у системі печер "Колиска людства" недалеко від Йоганнесбурга. Місце, де лежали кістки, розташоване в точці, що пролягає на глибині 30 метрів під землею.

Дві неглибокі ями овальної форми, за словами дослідників, були навмисно вириті, а потім засипані, щоб приховати тіла. Древні могили містять щонайменше п'ять осіб.

Це найдавніші поховання, які коли-небудь були зареєстровані. Принаймні, на 100 000 років більш ранні, ніж свідоцтва поховань у Homo sapiens,

– написали вчені в серії статей, які ще не пройшли рецензування.



Можливо, саме так виглядали представники Homo naledi / Фото Mark Thiessen

Отримані дані кидають виклик нинішньому розумінню еволюції людини, оскільки зазвичай вважається, що лише розвиток більшого мозку дав змогу виконувати складні "осмислені" дії, такі як поховання мертвих. Мозок Homo naledi був розміром з апельсин, а зросту в них було близько 1,5 метрів. Зовнішньо вони більше нагадували мавпу, ніж сучасну людину, щоправда, вміли робити прості знаряддя праці.

Автори додають, що поховання — не єдина ознака того, що Homo naledi був здатний до складної когнітивної поведінки. На скельних стінах поблизу були вирізані лінії та геометричні фігури.

"Наша команда випустила три препринти на сьогодні. Один з них описує поверхні з гравіюванням на скельних стінах підсистеми Діналеді печерної системи "Колиска людства", де ми знайшли численні викопні рештки Homo naledi"



Гравіювання на стінах печери / Фото Lee Berger

Вивчення абстрактних гравіювань показує, що вони були зроблені на спеціально підготовлених, відшліфованих поверхнях. Глибина ліній, композиція та порядок вказують на те, що вони були зроблені цілеспрямовано, а не утворилися природним шляхом.

Це означало б, що люди не тільки не унікальні в розвитку символічних практик, але, можливо, навіть не винайшли таку поведінку,

– сказав Бергер в інтерв'ю, додаючи, що факт поховання безпосередньо під цими гравюрами є свідченням того, що це був культурний простір H. naledi.

Разом із тим не всі поділяють цю точку зору. Деякі експерти кажуть, що доказів недостатньо, щоб зробити висновок про те, що H. naledi ховали чи увічнювали своїх померлих. На їхню думку, той факт, що ці древні види робили позначки на стінах, не обов'язково вказує на абстрактне мислення.