Європейські неандертальці вміли варити березовий клей (дьоготь) за 100 000 років до приходу на континент сучасних людей. Липкий матеріал використовували для з'єднання каменю з кісткою та деревом у робочих інструментах і зброї. Він водостійкий і дуже довго не руйнується.
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Що дізналися вчені
Найбільше неандертальського клею було знайдено на території Німеччини. Вчені мали дві версії того, як його отримували:
- Перша припускає, що речовину просто зішкрябували зі скель після пожежі.
- Друга говорить про виробництво "промисловим способом".
За допомогою порівняльного хімічного аналізу двох зразків з Німеччини та великої еталонної колекції березового дьогтю, виготовленого за технологіями кам'яного віку, дослідники виявили, що неандертальці не просто знаходили березовий дьоготь після пожежі, а робили його самі. Ба більше, відбувалося це не в найпростіший спосіб: вони використовували найефективніший метод з поетапним процесом дистиляції з обмеженням доступу кисню при підземному нагріванні.
За словами авторів, такий рівень складності навряд чи був винайдений спонтанно. Технологія, імовірно, почалася з простих методів і розвинулася до складного процесу шляхом експериментів.
Дослідники зайнялися експериментальною археологією, відтворивши п'ять різних методів виробництва клею. Потім вони використовували інфрачервону спектроскопію, газову хроматографію, мас-спектрометрію і мікрокомп'ютерну томографію, щоб порівняти свої результати з древніми артефактами. Наявність кисню під час виробництва, як з'ясувалося, лишає чітко видимий слід на отриманому матеріалі. Стародавні ж артефакти його не мали, а тому відповідали підземному способу виробництва.
Підземні техніки складніші у виконанні, ніж наземні, оскільки деякі етапи неможливо спостерігати або виправити після початку процедури. Це вимагає більш точного налаштування.