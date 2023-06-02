Європейські неандертальці вміли варити березовий клей (дьоготь) за 100 000 років до приходу на континент сучасних людей. Липкий матеріал використовували для з'єднання каменю з кісткою та деревом у робочих інструментах і зброї. Він водостійкий і дуже довго не руйнується.

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Що дізналися вчені

Найбільше неандертальського клею було знайдено на території Німеччини. Вчені мали дві версії того, як його отримували:

Перша припускає, що речовину просто зішкрябували зі скель після пожежі.

зішкрябували зі скель після пожежі. Друга говорить про виробництво "промисловим способом".

За допомогою порівняльного хімічного аналізу двох зразків з Німеччини та великої еталонної колекції березового дьогтю, виготовленого за технологіями кам'яного віку, дослідники виявили, що неандертальці не просто знаходили березовий дьоготь після пожежі, а робили його самі. Ба більше, відбувалося це не в найпростіший спосіб: вони використовували найефективніший метод з поетапним процесом дистиляції з обмеженням доступу кисню при підземному нагріванні.

За словами авторів, такий рівень складності навряд чи був винайдений спонтанно. Технологія, імовірно, почалася з простих методів і розвинулася до складного процесу шляхом експериментів.

Дослідники зайнялися експериментальною археологією, відтворивши п'ять різних методів виробництва клею. Потім вони використовували інфрачервону спектроскопію, газову хроматографію, мас-спектрометрію і мікрокомп'ютерну томографію, щоб порівняти свої результати з древніми артефактами. Наявність кисню під час виробництва, як з'ясувалося, лишає чітко видимий слід на отриманому матеріалі. Стародавні ж артефакти його не мали, а тому відповідали підземному способу виробництва.

Підземні техніки складніші у виконанні, ніж наземні, оскільки деякі етапи неможливо спостерігати або виправити після початку процедури. Це вимагає більш точного налаштування.

Таким чином ми отримали ще один доказ когнітивної складності неандертальців, яких останніми роками з'являється дедалі більше. Археологічні дані свідчать про те, що багато методів і технологій виробництва, які вважаються сучасними людськими винаходами, вже використовувалися неандертальцями.