Леб, висловлюючи свій ентузіазм, описав цю роботу як найвидатнішу експедицію в його науковій кар'єрі. Він вважає, що ця місія надає унікальну можливість отримати уявлення про інші технологічні цивілізації в космосі, досліджуючи глибини Тихого океану.

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Як тривають пошуки

Попри відсутність переконливих результатів, Леб, відомий фахівець з космології та астрофізики, не втрачає оптимізму. Він твердо вірить, що його команда має можливість знайти міжзоряний метеорит IM1, загадковий 500-кілограмовий об'єкт, який впав на Землю десять років тому і, можливо, був створений розумними істотами (хоча жодних доказів цьому немає).

Нещодавнє відкриття експедиція зробила у вівторок, 27 червня, коли знайшла мікроскопічні магнітні глобули, заховані у вулканічному попелі на дні океану. Аналіз складу показав, що ці глобули в основному складаються із заліза, зі слідами магнію і титану, при цьому в них відсутній нікель. Леб класифікував цю комбінацію як "аномальну" у порівнянні з відомими земними сплавами та метеоритами.

Команда на чолі з Лебом та його колегами має намір продовжити магнітні пошуки на дні океану до 29 червня. Хоча на борту дослідницького судна є інструменти для попереднього аналізу, вчені планують відправити всю колекцію в лабораторію для всебічного вивчення.

Що відомо про загадковий міжзоряний об'єкт

Метеорит IM1, який увійшов в атмосферу Землі 8 січня 2014 року, спочатку був зафіксований Центром дослідження навколоземних об'єктів NASA. Кілька років по тому Леб та його студент Амір Сірадж припустили, що висока швидкість падіння метеорита вказує на його походження з іншої зоряної системи в межах Сонячної системи.

Згодом ця гіпотеза була підтверджена Космічним командуванням США після аналізу засекречених даних. Леб і Сірадж застосували ту саму методологію для ідентифікації більшого міжзоряного об'єкта, IM2, який впав біля узбережжя Португалії в березні 2017 року.

Обидва метеорити мали швидкість входу в атмосферу, що перевищувала 177 000 кілометрів на годину, що відрізняється від типових швидкостей об'єктів, що походять із Сонячної системи. Крім того, вони продемонстрували більшу стійкість порівняно зі звичайними космічними породами.

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Хоча саме по собі міжзоряне походження метеоритів було б захоплюючим, Леб припускає, що IM1 може містити сліди техносигнатур – ознак високорозвинених позаземних цивілізацій. На його думку, міцність матеріалу, з якого складаються IM1 і IM2, дозволяє припустити, що вони є залишками штучно створених об'єктів, що походять з далеких зірок. Леб з нетерпінням очікує, що ретельне дослідження зразків дасть остаточну відповідь на це інтригуюче питання.