BepiColombo – спільна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Апарат здійснив найближче зближення з Меркурієм у понеділок 19 червня. Він перебував на відстані близько 236 кілометрів над поверхнею, що дозволило йому зробити деталізовані знімки планети.

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Зустрічайте Меркурій

Камера космічного апарата зробила десятки знімків Меркурія, які були передані на Землю протягом ночі. Тепер ЄКА оприлюднило три зображення, на яких зафіксовано, як BepiColombo спочатку наближається до скелястої планети, а потім відлітає від неї.

Це було третє з шести гравітаційних зближень BepiColombo, коли космічний апарат використовує гравітацію Меркурія, щоб сповільнитись, коли він позиціонує себе для виходу на орбіту планети. Космічний апарат — це пара орбітальних пристроїв, встановлених один над одним, кожен з яких оснащений власними науковими інструментами.

На першому знімку BepiColombo наближається до нічного боку Меркурія, коли сонячні промені починають освітлювати крихітну планету. За даними ЄКА, фото було зроблено приблизно через 12 хвилин після найближчого зближення космічного апарата. На ньому чітко видно складну топологію поверхні, зокрема численні ударні кратери Меркурія.



Меркурій в об'єктиві BepiColombo / Фото ESA

Коли більше об'єктів Меркурія вийшло з тіні, праворуч від антени з'явився великий ударний кратер з піковим кільцем завширшки 218 кілометрів. На наступному зображенні показано розташування нового кратера, а також кількох інших.



Космічне агентство позначило деякі кратери на поверхні Меркурія / Фото ESA

Під час планування прольоту ми зрозуміли, що цей великий кратер буде в полі зору, але він ще не мав назви,

– каже член команди BepiColombo Девід Ротері.

У результаті Міжнародний астрономічний союз присвоїв кратеру ім'я Менлі на честь однієї з найвідоміших ямайських художниць Едни Менлі.



Меркурій, сфотографований камерами BepiColombo / Фото ЄКА



​Меркурій, сфотографований камерами BepiColombo / Фото ЄКА​

Що далі

Коротке побачення BepiColombo з Меркурієм наразі завершилося. Вони зустрінуться знову під час четвертого гравітаційного супроводу космічного апарата 5 вересня 2024 року.

На зонд також чекає тяжний шеститижневий період, який почнеться у серпні. BepiColombo поступово запускатиме свою електричну силову установку, щоби протистояти потужному гравітаційному тяжінню Сонця.

Гравітація Сонця робить Меркурій вельми важкодоступним, а BepiColombo є лише третім космічним апаратом, який здійснить подорож до найвіддаленішої планети Сонячної системи. Місія, яка стартувала у 2018 році, має остаточно осісти на орбіті Меркурія у 2025 році. Після цього BepiColombo розділиться на два орбітальних апарати:

Планетарний орбітальний апарат ЄКА "Меркурій", який скануватиме поверхню та надра планети.

Магнітосферний орбітальний апарат JAXA "Меркурій", який вивчатиме магнітне поле планети.



Колаж із фотографій Меркурія / Фото ЄКА