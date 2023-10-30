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Прискорювач заряджених частинок із розміром головної вакуумної камери близько 0,5 міліметра був створений зусиллями вчених з Університету Ерлангена-Нюрнберга. Внутрішній діаметр трубки — близько 225 нанометрів. Під час нещодавніх випробувань прискорювач розігнав електрони з 28,4 кілоелектронвольта до 40,7 кілоелектронвольта, тобто приріст енергії склав приблизно 43 відсотки.

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Уперше ми можемо говорити про прискорювач частинок на чипі,

– каже Рой Шилох, фізик з Університету FAU.

Якщо Великий адронний колайдер (ВАК) створює магнітне поле, яке розганяє частинки до 99,9% від швидкості світла, за допомогою своїх 9000 магнітів, то нанофотонний електронний прискорювач (NEA) створює магнітне поле, обстрілюючи стовпчики у вакуумній камері лазерним променем. Цей спосіб також дає змогу збільшити енергію частинки, але енергетичне поле, що виникає, виявляється набагато слабшим.

У електронів, прискорених у NEA, енергії приблизно в 1 мільйон разів менше, ніж у електрона в ВАК. Проте, вчені вважають, що в змозі поліпшити конструкцію NEA, підібравши більш ефективні матеріали або змінивши розташування стовпчиків, щоб сильніше розігнати частинки.

Винахідники хочуть використовувати такі мініатюрні апарати для лікування онкологічних захворювань. Такий прискорювач, розміщений на ендоскопі, може замінити більш небезпечні для організму види радіотерапії раку. Він буде безпечнішим, ніж нинішня радіотерапія.

Цікаво, що цю технологію запропонували ше у 2015 році, але до втілення вона дійшла лише зараз. Експерименти з нею вже повторили вчені Стенфордського університету, але їхні результати все ще вивчаються.