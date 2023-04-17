Швидкий розпад

В урану-241 є 92 протони – як і у всіх ізотопів урану. Однак новий ізотоп містить 149 нейтронів, що робить його першим багатим на нейтрони підвидом урану, відкритим з 1979 року. Йому потрібно лише 40 хвилин, щоб розпастися на інші елементи.

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Різні ізотопи урану можуть містити різну кількість нейтронів у своїх ядрах. Ізотопи можуть бути стабільними, коли вони зберігають свою атомну конфігурацію, або нестабільними, коли вони розпадаються на інші елементи, набуваючи або втрачаючи протони. Швидкість розпаду вимірюється періодом напіврозпаду ізотопу або часом, який потрібен половині матеріалу для розпаду на інші елементи.

Команда вчених ще не виміряла період напіврозпаду урану-241 на практиці, але, за теоретичними оцінками, він становить близько 40 хвилин. Це вкрай мало для періоду напіврозпаду.

Наприклад, період напіврозпаду урану-238 складає 4,5 мільярда років, вуглецю-14 – 5730 років, період напіврозпаду нестабільного ізотопу технецію-99m – шість годин, францію-223 – 22 хвилини. Ізотоп, що найшвидше розпадається, водень-7 – на 50% всього за 10-23 секунд.

Японські дослідники синтезували уран-241, запустивши зразок урану-238 на ядрах платини-198 за допомогою прискорювальної системи RIKEN. Під час експерименту було отримано 18 нових ізотопів, кожен з яких містив від 143 до 150 нейтронів.

Вчені кажуть, що уран-241, ймовірно, не має корисних практичних чи наукових реалізацій, оскільки ізотоп створюється в надзвичайно малій кількості.