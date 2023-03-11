Відомо, що ця тварина мала 9-метрів заввишки та було травоїдна. Динозавр мав качкоподібне тіло.

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Чому ця знахідка є унікальною

У 2015 році вчені у своєму дослідженні визначили, що ці структури майже напевно є залишками справжніх кровоносних судин, які колись перекачували кров усередині динозавра. До слова, раніше вважалося, що ця знахідка – просто біоплівка, що залишилася від вторгнення бактерій або будь-яких інших забруднень.

Дослідники вивчали зразок за допомогою мас-спектроскопії високої роздільної здатності, яка змогла виявити кілька білків (серед них – міозин), що трапляються в клітинах кровоносних судин.

Вени динозавра / Фото IFLScience

Органічні структури, такі як кровоносні судини та клітини, можуть залишатися недоторканими протягом мільйонів років без скам'яніння. Попри те, що цими венами текла кров мільйони років тому, вони й досі залишаються у чудовій формі.

Вчені зможуть дослідити модифікацію білків

Це дослідження є першим прямим аналізом кровоносних судин вимерлого організму, яке дає нам можливість зрозуміти, які типи білків і тканин можуть зберігатися і як вони змінюються під час скам'яніння,

– сказав автор дослідження Тім Клеланд.

Він додав, що результати дослідження відкриють нові шляхи для пошуку питань щодо еволюційних зв'язків вимерлих організмів, а також дозволять визначити значні модифікації білка та час, коли вони могли виникнути.

До слова, кровоносні судини динозаврів – не єдині м'які тканини, до яких дістались вчені. Насправді доволі часто можна знайти збережену шкіру "муміфікованих динозаврів".

Дослідниця Мері Швейцер зауважила, що такі знахідки дають можливість подивитися, як динозаври пристосувалися до свого середовища, коли вони були живі.