Наука не стоїть на місці й постійно шукає відповіді на складні питання. Часом проводять дослідження, які, на перший погляд, видаються абсолютно безглуздими. Таким може здатись і новий експеримент китайських учених, яких очолює дослідник Тоа Цінь. Однак насправді він має велике значення для самої людини.

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Що відомо

Оленячі роги, що виростають на 2,75 сантиметра на день, є однією з тканин, що найшвидше регенерують у тваринному світі. Роги особливо цікаві, тому що ссавці загалом втратили здатність регенерувати цілі органи та більшість тканин, тому їхнє вивчення дає уявлення про те, як може працювати регенеративна медицина для кісток.

У гонитві за регенеративними ліками вчені створили своєрідний "атлас" рогів плямистого оленя, виявивши кілька окремих клітин і генів, які мають вирішальне значення для розвитку тканини.

З рогів виділили найважливіші для відростання клітини, потім перетворили їх на стовбурові, культивували в чашці Петрі та імплантували мишам.

Через 45 днів у них розвинулися чітко впізнавані мініроги завдяки стовбуровим клітинам , які перетворилися на кістково-хрящову тканину, що є невід'ємною частиною відновлення переломів кісток.

, які перетворилися на кістково-хрящову тканину, що є невід'ємною частиною відновлення переломів кісток. Роги швидко подовжувалися, демонструючи дослідникам генетичні механізми, що призвели до їхнього розвитку, і даючи уявлення про те, як їх можна використовувати при лікуванні кісток людини.

Судячи з зображень (які ми не рекомендуємо дивитися чутливим людям), мова не йде про якісь великі утворення, схожі на оленячі роги навіть у масштабі. Однак цього й навряд чи можна було очікувати з огляду на розміри піддослідних тварин.

У роботі зазначається, що таке лікування може викликати етичні питання через міжвидову імплантацію клітин. Крім того, перед впровадженням метод має пройти серйозні випробування на безпеку. Хоча результати не можна прямо перенести на відновлення зламаних рук чи ніг, вони дають абсолютно новий погляд на те, як саме ссавці можуть регенерувати тканини – як за допомогою власних механізмів у генах, так і за допомогою стовбурових клітин іншої істоти.