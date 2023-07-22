Опади від цих випробувань випали снігом з атмосфери й застрягли в землі у вигляді шарів осаду, багатих на радіоактивну форму плутонію. Вчені стверджують, що шари осаду, багатого на плутоній-239, на дні невеликого озера в Канаді є найдавнішим матеріальним свідченням того, як людська діяльність змінила баланс природних систем.

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Антропоцен

Назвали цю потенційну нову епоху на честь людини, як ключової її особливості, що впливає на глобальний клімат і навколишнє середовище. ἄνθρωπος (читається як "антропос") з давньогрецької означає "людина".

Наявність плутонієвої мітки є простим інструментом, який дозволяє нам визначити цю межу. Через наземні ядерні вибухи — випробування, які проводились у 1950-х роках — існує дуже точна геохімічна межа, яка присутня по всій планеті, у всіх середовищах, і яка пов'язана з початком цих вибухів,

– каже Колін Уотерс, почесний професор Лестерського університету й голова Робочої групи з антропоцену (AWG).

Уперше термін запропонував голландський метеоролог Пауль Крутцен. У його баченні антропоцен починався у 1784 році з винайденням парового двигуна й початком промислової революції. Однак сучасні вчені кажуть, що це датування видиме лише в Європі, яка була центром індустріалізації у 18-му столітті. У Південній півкулі жодного ефекту знайти неможливо, осадові породи не показують нічого, що б відрізнялося від попередніх часів.

Новий підхід відштовхується від даних, зібраних в озері Кроуфорд в Онтаріо. Воно утворилося 10 000 років тому, а його особливі умови дозволяють відстежувати зміни в навколишньому середовищі. У теплі літні місяці частинки кальциту з вапнякових порід кристалізуються і падають на дно озера, де утворюють білий наліт, який містить інформацію про атмосферні та гідросферні умови того року.

Саме цей білий шар ми можемо порахувати й точно ідентифікувати кожен рік, на який ми дивимося,

– кажуть учені.

Запис на озері Кроуфорд вказує на те, що 1950 рік став точкою, коли люди започаткувавши еру, яка "геологічно відрізняється від попередніх". Це означає також і те, що вибухи ядерних бомб впливають на всю планету.