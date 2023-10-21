Найдавніша карта

На плиті, вік якої оцінюється у 4000 років, є незвичайні гравіювання, які, на думку археологів, показують річку Одет і її долину. За оцінками, малюнок на 80% схожий на територію навколо русла річки Одет, розміром приблизно 30 на 21 кілометр. Таким чином, плита Сен-Белек була визнана найстарішою картою в Європі.

Дивіться також Посеред жвавої вулиці в Перу відкопали 8 мумій та безліч доінкових артефактів

Археологи намагаються розшифрувати її картографічні позначення, щоб знайти інші пам'ятки бронзової доби. У грубих нерівностях і лініях команда вже змогла побачити річки і гори району Рудуаллек у Бретані, приблизно за 500 кілометрів від Парижа. На плиті також є невеликі заглиблення, які можуть вказувати на кургани, житла та інші об'єкти.



Ці схеми показують, як карта накладається на реальну місцевість. Можна співставити річки, які, однак, дещо різняться – чи то через помилки картографа, чи то через те, що за тривалий час річки проклали собі нові дороги самостійно або ж були змінені людиною / Фото IGN

Якщо ці місця вдасться виявити, то вони можуть призвести до потоку цінних археологічних відкриттів. Плиту вже називають "картою скарбів", хоча вона не є такою в прямому значенні.

Використання карти для пошуку археологічних пам'яток – чудовий підхід. Ми ніколи так не працювали. Це карта скарбів,

– каже Іван Пайлер, професор Університету Західної Бретані.

Ученим доведеться обстежити всю територію, окреслену на плиті, а потім зіставити результати з маркуванням. Припускають, що весь процес може зайняти близько 15 років.



Дослідження плити / Фото P. Stephan, Clément Nicolas, Yvan Pailler

Пайллер і його колеги нещодавно знайшли інші шматки плити, що відкололись у далекому минулому. Їх було відламано й використано для будівництва стін гробниці, що може вказувати на зміну влади в поселеннях бронзового століття чи розпад тодішнього королівства, що панувало на цих землях.