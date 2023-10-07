Що знайшли

Мумії, поховані в сидячому положенні, були загорнуті в похоронні тюки з бавовняної тканини і перев'язані мотузками, сплетеними з ліан, дерев'янистої лози тропічних лісів. Археологи вважають, що мумії були частиною доінкської культури, відомої як Ічма, яка фактично припинила своє існування, увійшовши до складу імперії інків у 15 столітті.

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Окрім похоронних тюків, які, на думку археологів, зберігають двох дорослих і шістьох дітей (їм не більше 923 років), робітники виявили артефакти, що датуються значно новішими часами, ближчими до сьогодення:

Трубки для куріння опіуму.

Сигарети ручної скрутки.

Взуття.

Китайські гральні карти.

Перуанську срібну монету, викарбувану в 1898 році.

Контракт, написаний іспанською мовою у 1875 році.

Знахідки, зроблені у Лімі, Перу / Фото The Associated Press

Це далеко не перший випадок, коли будівельний проєкт відкриває частину минулого Ліми. Хесус Бахамонде, який працює на газову компанію Calidda, каже, що за останні 19 років, відколи він працює, у районі міста було зроблено понад 1900 археологічних знахідок, включаючи мумії, кераміку та текстиль. Здебільшого вони були пов’язані з місцями поховання на рівній поверхні. Бахамонде – не будівельник та не працює з питаннями, пов'язаними з газом. Він – археолог, якого компанія спеціально найняла, оскільки її працівники постійно розкопують якісь артефакти.

Кількість реліквій у цих місцях нікого не дивує, адже територія, яка зараз є Лімою, понад 10 тисяч років була зайнята різноманітними культурами, які змінювали одна одну. Потім сюди прийшли інки, а ще пізніше з'явилися іспанські колонізатори у 1535 році.