Мисливець за скам'янілостями зробив дивовижну знахідку під час пірнання в рамках проєкту Fossil Junkies Dig and Dive Charters, покликаного шукати такі викопні об'єкти. Проєкт організовує поїздки для клієнтів, охочих також отримати подібний досвід.

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Креацулас точно не знає, скільки років цьому зразку, але вважає, що йому може бути щонайменше 10 000 років.

Я вхопився за нього, щоб утриматись на секунду, і зрозумів, що це не дерево, це щелепа мамонта,

– сказав він в інтерв'ю NBC2, місцевому телеканалу штату Флорида.

Дослідник планує відвезти щелепну кістку на очищення та аналіз експертам, які зможуть визначити вік скам'янілості за допомогою радіовуглецевого аналізу. Він визначає рівні певних радіоактивних елементів — часто радіовуглецю — у скам'янілостях, щоб з'ясувати, коли померла тварина.



Щелепі мамонта щонайменше 10 000 років / Фото John Kreatsoulas

Достеменно невідомо, якому саме виду мамонта належала скам'янілість, але колумбійські мамонти (Mammuthus columbi) населяли Північну Америку в епоху плейстоцену – з 2,6 мільйона років до 11 700 років тому.

Колумбійський мамонт, імовірно, був гібридом між шерстистим мамонтом (Mammuthus primigenius) і невідомою лінією мамонтів, які прибули до Північної Америки з Сибіру близько 1,5 мільйона років тому, згідно з дослідженнями ДНК. Колумбійські мамонти вимерли між 13 000 і 10 000 років тому, наприкінці останнього льодовикового періоду. Потепління спричинило втрату середовища існування цієї мегафауни, що в поєднанні з полюванням людей призвело до величезного скорочення популяції.

Це не перший випадок, коли скам'янілості мамонтів знаходять у річці Піс у Флориді. У 2021 році дайвери виявили у воді кістку ноги мамонта, розміром 1,2 метра.