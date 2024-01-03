Розслідування розпочалося на тлі нещодавнього набуття чинності Закону про безпеку в Інтернеті, спрямованого на посилення захисту неповнолітніх, які перебувають в онлайн-просторі.

Читайте на сайті Google і Samsung випустять конкурента Vision Pro від Apple, але відкладають його на цілий рік

Важливо зазначити, що Закон про безпеку в Інтернеті гарантує, що технологічні гіганти тепер мають юридичний обов'язок захищати дітей від сексуального насильства та шкідливих матеріалів у соціальних мережах, ігрових застосунках та службах обміну повідомленнями, тож він стосується не лише віртуальної реальності, а Інтернету загалом.

Чому це важлива проблема, яку потрібно вирішувати

Попри відсутність фізичного контакту, посадові особи, які беруть участь у справі, повідомляють, що психологічний вплив на дівчинку віддзеркалює страждання, пов'язані з сексуальним насильством у реальному світі, завдяки високому рівню занурення, що є ефектом віртуальної реальності.

Інцидент піднімає складні юридичні питання, оскільки сучасні визначення сексуальних злочинів у законодавстві Великої Британії ґрунтуються на фізичних діях. Попри те, що безпосередньої фізичної шкоди не було завдано, це серйозний виклик існуючим правовим рамкам і пропонує потенційну переоцінку законів в умовах розвитку цифрових взаємодій.

Правоохоронці працюють над розслідуванням цього інциденту відповідно до положень нового Закону про безпеку в Інтернеті, наголошуючи на психологічних наслідках віртуальних дій.

Дивіться також HTC випустить конкурента Apple Vision Pro, але значно дешевше

Нове законодавство на підході

Цей випадок є переломним моментом момент на перетині технологій, права та особистої безпеки у віртуальному середовищі, яке сьогодні є масово поширеним. У ході розслідування правова система може потребувати адаптації, щоб ефективно реагувати на подібні інциденти у все більш поширеному метапросторі, і в майбутньому схожі закони інших країн можуть ґрунтуватися на досвіді Великої Британії.