Розслідування розпочалося на тлі нещодавнього набуття чинності Закону про безпеку в Інтернеті, спрямованого на посилення захисту неповнолітніх, які перебувають в онлайн-просторі.
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Чому це важлива проблема, яку потрібно вирішувати
Попри відсутність фізичного контакту, посадові особи, які беруть участь у справі, повідомляють, що психологічний вплив на дівчинку віддзеркалює страждання, пов'язані з сексуальним насильством у реальному світі, завдяки високому рівню занурення, що є ефектом віртуальної реальності.
Правоохоронці працюють над розслідуванням цього інциденту відповідно до положень нового Закону про безпеку в Інтернеті, наголошуючи на психологічних наслідках віртуальних дій.
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Нове законодавство на підході
Цей випадок є переломним моментом момент на перетині технологій, права та особистої безпеки у віртуальному середовищі, яке сьогодні є масово поширеним. У ході розслідування правова система може потребувати адаптації, щоб ефективно реагувати на подібні інциденти у все більш поширеному метапросторі, і в майбутньому схожі закони інших країн можуть ґрунтуватися на досвіді Великої Британії.